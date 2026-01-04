Previsión del tiempo para el domingo 4 de enero de 2026

Terminaremos la primera semana del año con tiempo algo inestable ya que la Borrasca Fría Aislada Francis nos deja algo de inestabilidad y flujos del NW mientras se retira hacia el SW peninsular. Este domingo tendremos algunos chubascos que en general serán débiles aunque no se descarta que puedan ser moderadas en la madrugada en Fuerteventura y Lanzarote.

RTVC.

De resto algunos chubascos dispersos y ocasionales. Las temperaturas continuarán sin grandes cambios. Las máximas bajan ligeramente en El Hierro, en puntos del NE de Tenerife y E de Gran Canaria, aunque suben muy poco en el SW de Tenerife. Las mínimas bajan suavemente en el SE de Tenerife y mitad S de Gran Canaria.

El viento soplará del NW moderado aunque para dar paso a los vientos del NE el lunes. Las rachas de viento irán a menos aunque volverá a acelerarse el lunes. Y en el mar, habrá mar combinada en costas abiertas al N con olas que podrán superar los 3 metros de altura y en el resto de costas predominará la fuerte marejada salvo en costas del S de Gran Canaria y E del resto que habrá islas áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Jornada de intervalos nubosos con algunos chubascos débiles y ocasionales. Viento modero del NW y temperatura máxima de 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Cielos con nubosidad y precipitaciones débiles en la vertiente N y W. De resto, algunos chubascos puntuales. El viento soplará del NW moderado con algunas rachas fuertes en cumbres y extremo S. Temperaturas agradables.

LA GOMERA: Ambiente estable con algunos chubascos en el interior al mediodía. Viento del NW y temperaturas que irán desde los 17 a los 22 grados en la capital.

TENERIFE: Jornada parcialmente soleada por el S y nubosidad en el resto donde no se descarta que dejen precipitaciones. Las más abundantes en el N de la isla que pueden llegar a ser moderadas. Viento del NW con rachas fuertes en cumbres y dorsal. Temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 22 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos de nubes y claros con bastante nubosidad en el interior y NW de la isla donde se producirán algunos chubascos. El viento soplará del NW con temperaturas agradables, una máxima de 22 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Ambiente nuboso con chubascos débiles, siendo moderados de madrugada. Viento del NW y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

LANZAROTE: Cielos con abundante nubosidad y chubascos aislados sobre todo al mediodía. Viento del NW y temperatura máxima de 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Jornada de de nubes y claros con chubascos dispersos. Viento moderado del NW y temperaturas irán desde los 17 a los 20 grados en Caleta de Sebo.