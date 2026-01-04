Previsión del tiempo para el lunes 5 de enero de 2026

Comenzaremos la semana con abundante nubosidad especialmente en la cara norte de las islas más montañosas que nos dejará precipitaciones que, en general, serán débiles pero podrían ser localmente fuertes en esa vertiente. De resto, predominará los cielos con algo de claros pero irá nublándose sin descartar que se pueda producir algunos chubascos aislados.

RTVC.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso siendo más acusado en el entorno de medianías y cumbres. Las máximas bajarán ligeramente en puntos del norte y este de La Gomera, norte y suroeste de Tenerife, en gran parte de Gran Canaria siendo más acusado en las medianías del norte y en el extremo norte de Fuerteventura. También en gran parte de Lanzarote. Las mínimas descenderán en el interior de La Palma, oeste de La Gomera y Tenerife, y en la isla de Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará de componente norte y por la tarde rolará al noreste moderado con rachas fuertes en los extremos de islas y en cumbres.

Y en el mar, habrá mar combinada en costas abiertas al norte con olas que podrán superar los 3 metros de altura y en el resto de costas predominará la fuerte marejada salvo en costas del sur de Gran Canaria, La Gomera y sur y este de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote donde habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos con chubascos débiles en el interior. Viento moderado del NE y temperaturas que oscilarán desde los 11 a los 15 grados en Valverde.

La Palma: Lluvias débiles que podrían ser moderadas en el N. En el resto no se descarta algunos chubascos dispersos. Viento del NE y temperaturas agradables.

La Gomera: Ambiente más estable con algunas precipitaciones en el interior. Viento moderado del NE y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

Tenerife: Jornada invernal con abundante nubosidad en donde se producirán lluvias que podrían ser localmente fuertes en la vertiente N. En el resto podría darse chubascos aislados. El viento soplará del NE acelerándose en los extremos. Las temperaturas irán desde los 16 a los 21 grados en la capital.

Gran Canaria: Jornada con lluvias en la vertiente N que podrían ser localmente fuertes por la mañana y primera mitad de la tarde. No se descarta algunos chubascos en el resto de vertientes. El viento soplará del NE moderado con rachas intensas en los extremos y cumbre. La temperatura máxima será de 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Ambiente con nubosidad y chubascos que pueden ser intensos por la mañana en el N. Viento del NE y temperatura máxima de 20 grados en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos con chubascos por la mañana y por la tarde que podrían ser localmente fuertes. Viento del NE y temperatura máxima de 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Nubosidad con chubascos dispersos. Viento del NE moderado y temperaturas que irán desde los 16 a los 19 grados en Caleta de Sebo.