El Tiempo en Canarias | Los alisios desplazan las lluvias y el sol será protagonista en el sur

Las lluvias seguirán presentes en el norte de las islas más montañosas con momentos de sol en el sur y en las islas orientales

Jornada de Reyes soleada después de las tormentas de los últimos días. Grafismo RTVC.

Este martes de Reyes remitirán las lluvias, solo habrá algunos chubascos débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas más montañosas.

El sol estará presente sobre todo en el sur y en las islas orientales. Las temperaturas continuarán frescas, las máximas bajan ligeramente en puntos del oeste de La Palma y Tenerife, y en puntos del norte de El Hierro. Serán más altas en el extremo noreste de Tenerife y puntos de la vertiente oeste de La Gomera.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, las temperaturas mínimas, bajan suavemente en el extremos sur y puntos del centro de Tenerife y en el interior y oeste de La Palma.

En cuanto al viento, soplará del noreste moderado, siendo más intenso en medianías de El Hierro, La Palma y Gran Canaria.

Y en el mar, hay que seguir extremando la precaución porque habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte con olas que podrán superar los 3 metros de altura y en el resto de costas predominará la fuerte marejada.

Previsión del tiempo por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos sobre todo por el N e interior. No se descarta alguna gota. En el resto, jornada de nubes y claros. Viento del NE y temperatura máxima de 14 grados en Valverde.

LA PALMA: Chubascos ocasionales por el N y ambiente más agradable por el S y W de la isla. Viento del NE moderado con intervalos a fuerte en medianías y rachas fuertes en los extremos NW y SE. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

-LA GOMERA: Jornada mayormente soleada por el S y E de la isla. En el interior y N encontraremos nubosidad. Viento del NE y temperaturas agradables en la capital.

-TENERIFE: Jornada con lluvias ocasionales en forma de chubascos en la vertiente N de la isla. Ambiente mucho más soleado al S y SE con algunos intervalos de nubes. El viento soplará del NE moderado y habrá rachas fuertes en los extremos NW y SE y en cumbres. Las temperaturas irán desde los 16 a los 21 grados en la capital.

-GRAN CANARIA: Cielos de nubosidad compacta en el interior y N de la isla donde no se descarta que puedan dejar algunos chubascos. En el resto ambiente más soleado con intervalos de nubes. Viento del NE moderado siendo más intenso en medianías y acelerándose en los extremos. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

-FUERTEVENTURA: Ambiente estable y agradable con viento del NE moderado y temperaturas que irán desde los 16 a los 20 grados en la capital.

-LANZAROTE: Intervalos de nubes y claros sin descarta alguna gota matinal. Viento del NE moderado con algunas rachas fuertes y temperaturas que irán desde los 16 a los de 20 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Jornada con intervalos nubosos y viento que soplará del Ne. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados en Caleta de Sebo.

