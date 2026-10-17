Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 18 de octubre

Este domingo tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y en Fuerteventura y Lanzarote donde son probables lluvias débiles ocasionales. En el resto estará poco nuboso. Durante la segunda mitad del día se nublará en las islas montañosas con lluvias débiles, salvo en medianías que podrán ser localmente persistentes.

Las temperaturas bajarán ligeramente y será más notable en las máximas en zonas de interior. Viento moderado del noreste en las islas occidentales y de componente norte en las orientales. Será ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas y en cumbres a primeras horas.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrán superar los 2 metros. En costas del sur predominarán las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos que serán más compactos en el norte e interior donde son probables lluvias débiles ocasionales y por la tarde podrán ser localmente persistentes. Viento alisio moderado más intenso en zonas altas y temperaturas en descenso.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este con lluvias débiles. En el resto, poco nuboso salvo en el noroeste y suroeste por la tarde que estará nuboso con probables lluvias débiles y podrán ser persistentes en medianías. Alisio moderado en vertientes expuestas. Temperaturas en descenso e irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte sin descartar alguna gota. En el resto, poco nuboso. Por la tarde, nuboso con probables lluvias que podrán ser persistentes por la noche. Alisio moderado, más intenso en la capital donde las temperaturas irán de los 22ºC a los 26ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte y oeste donde son probables lluvias débiles. En el resto, poco nuboso, Por la tarde, aumentará la nubosidad con lluvias débiles que podrán ser persistentes en medianías del noreste y sur. Alisio moderado, más intenso en el Parque Nacional del Teide y en el sureste. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales que en medianías serán persistentes. En el resto, poco nuboso que tenderá a nuboso por la tarde sin descartar alguna gota en el sur. Viento de componente norte moderado, que se acelerará en el sureste y oeste y en cumbres. Temperaturas en descenso. La máxima rondará los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota durante las primeras horas de la tarde en el norte y este. Viento de componente norte moderado y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles por la tarde, sobre todo en el norte y este. Viento de componente norte moderado y temperaturas máximas en ligero descenso e irán de los 21ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota. Viento de componente norte moderado y temperaturas que irán de los 21ºC a los 25ºC en Caleta de Sebo.