Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 19 de octubre. Una jornada en la que no se descartan lluvias débiles

Iniciamos la semana con tiempo otoñal. Intervalos nubosos en Fuerteventura y Lanzarote sin descartar lluvia débil y ocasional de madrugada. Tenderá a poco nuboso al mediodía. En las islas montañosas, intervalos con lluvias débiles, sobre todo en el norte y este donde podrían ser persistentes a primeras horas. Al mediodía se abrirán claros en costas. En zonas del interior y sur tenderá a nuboso por la tarde con precipitaciones ocasionales en forma de goterón.

En la isla de El Hierro por la tarde no se descartan chubascos que podrán ser fuertes y persistentes. Las temperaturas bajarán será más notable en las máximas en zonas del interior de las islas montañosas y Fuerteventura. Mínimas en ligero descenso.

Viento moderado de componente norte, que amainará y predominarán las brisas durante la tarde. Y en el mar, mar de fondo del norte en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar los 2m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso con lluvias débiles a primeras horas. Por la tarde son probables chubascos que podrán ser fuertes y persistentes. Viento del nordeste que amainará y predominarán las brisas por la tarde. Temperaturas en descenso.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y este con lluvias débiles que podrán ser persistentes a primeras horas. Se abrirán claros en costas del este al mediodía y tenderá a nuboso en el interior, oeste y sur donde no se descarta lluvias en forma de goterón. Viento del noreste de moderado a flojo y temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte con lluvias que pueden ser persistentes por la mañana. En el resto, intervalos salvo en el sur que estará nuboso con lluvias tipo goterón. Predominio de brisas por la tarde y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles que podrán ser persistentes a primeras horas. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, intervalos salvo en el interior sur que estará nuboso sin descartar alguna lluvia en forma de goterón. Viento de componente norte amainando y temperaturas en descenso. Irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte con lluvias que podrán ser persistentes a primeras horas. Se abrirán claros al mediodía en costas del norte y oeste. En el sur tenderá a nuboso sin descartar lluvias ocasionales tipo goterón por la tarde. Viento de componente norte que disminuirá a flojo. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota durante las primeras horas. Tenderá a poco nuboso. Viento de componente norte amainando y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el norte. Tenderá a poco nuboso al mediodía. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota a primeras horas. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.