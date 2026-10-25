La previsión del tiempo en Canarias para este lunes 26 de octubre, una jornada que vendrá marcada por la nubosidad alta

Comenzamos la semana con tiempo variable. Este lunes tendremos cielos con nubosidad media y alta con probables lluvias dispersas y ocasionales en el interior de las islas montañosas sin descartar alguna tormenta aislada en las islas occidentales. Calima que será más intensa en medianías y cumbres de las vertientes sur.

Temperaturas máximas en ascenso, en especial en las islas más orientales. Se podrán alcanzar los 30ºC – 32ºC en el interior y mitad sur de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En zonas del interior y norte de Fuerteventura y Lanzarote no se descartan valores locales de 34ºC.

Viento flojo variable en costas en las islas occidentales y Gran Canaria, y con predominio de la componente este en las más orientales. En altas cumbres será fuerte del suroeste.

Respecto al mar de fondo será del norte-noreste en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1,5m. En costas del sur habrá áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Cubierto con nubes medias y altas sin descartar alguna gota acompañada de tormenta aislada. Calima, más significativa en medianías y cumbres del sur. Viento flojo variable y del oeste-suroeste moderado en cumbres. Temperaturas más cálidas en costas.

La Palma: Destacar nubes medias y altas con probables lluvias dispersas y ocasionales. Sin descartar alguna tormenta aislada, con algún intervalo de bajas de madrugada por el norte. Calima en altura. Viento flojo variable en costas. Temperaturas entre los 21ºC y los 26ºC en la capital.

La Gomera: Nubes medias y altas sin descartar alguna lluvia débil y dispersa acompañada de tormenta aislada. Calima en altura, más significativa en el sur. Viento flojo variable en costas. Se podrán alcanzar los 30ºC en el sur. En la capital irán de los 23ºC a los 28ºC.

Tenerife: Nubes medias y altas donde son probables lluvias dispersas y ocasionales sin descartar alguna tormenta aislada en zonas altas del interior. Calima en altura, más intensa en el sur. Habrá intervalos de nubes bajas en el norte por la mañana. Viento flojo variable en costas. Se podrán superar los 30ºC en el sur y oeste. En la capital irán de los 23ºC a los 29ºC.

Gran Canaria: Nubes medias y altas y calima más significativa en medianías y cumbres del sur. Además, habrá algunos intervalos de nubes bajas por la tarde en el norte. En cuanto al viento, de componente este por la mañana que tenderá a flojo de dirección variable. Se podrán superar los 30ºC en el interior y los 33ºC de forma local en el sur y sureste. En la capital irán de los 23ºC a los 28ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas que tenderá a cubierto. Calima, más intensa en altura. Viento flojo variable con predominio de la componente este y se podrán alcanzar los 30ºC-33ºC en el interior y norte y localmente los 34ºC. En la capital irán de los 21ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas que tenderá a cubierto. Calima, más significativa en altura. Por tanto, viento en general flojo de dirección variable. Se podrán superar los 30ºC en el interior y oeste y localmente alcanzar los 34ºC. En la capital irán de los 21ºC a los 29ºC.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas con calima, más intensa en altura. Viento flojo variable y se podrán superar los 30ºC. Irán de los 22ºC a los 31ºC en Caleta de Sebo.