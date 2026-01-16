Este sábado veremos nubes a lo largo de todo el día entrando por el norte de las islas con mayor probabilidad de precipitaciones en La Palma, Tenerife y Gran Canaria

Tras el paso de un frente este viernes, nos espera para el fin de semana condiciones inestables que nos traerán lluvia durante la segunda mitad del día de este sábado y especialmente el domingo, viento con rachas superando los 70km/ h en muchos puntos sobre todo el domingo y oleaje que podría superar ese día los 4 metros de altura en las costas del norte y oeste de las islas.

El viento ganará fuerza y las rachas podrían superar los 70km/h por la tarde en el noroeste de las islas, área metropolitana de Tenerife y cumbres. Arreciará el domingo.

El estado de la mar se complicará también entre el viento y el oleaje. Por el norte las olas podrían superar los 4 metros de altura sobre todo durante la jornada dominical. Además habrá luna nueva y generarán mareas vivas.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las nubes entrarán sobre todo por el norte de la isla, podría llover débilmente. Las temperaturas refrescarán, en Valverde se moverán entre los 12 y los 14 grados y habrá viento.

La Palma: Se verán nubes bajas y serán probables las precipitaciones en el norte más por la tarde que por la mañana. El viento en la cumbre ganará fuerza y las temperaturas bajarán.

La Gomera: Más viento especialmente en los extremos oeste y este y en el interior durante la segunda mitad del día. Las precipitaciones también se darán en esa franja horaria. Refrescará.

Tenerife: El viento en el extremo Noroeste, suroeste, área metropolitana y cumbres podrían superar los 80km/h. Las precipitaciones se darán durante la tarde y las temperaturas bajarán.

Gran Canaria: Día de precipitaciones intermitentes en el norte y centro por la tarde. El domingo irá a más. También el viento soplará con intensidad. Las temperaturas refrescarán.

Fuerteventura: Se verán nubes casi todo el día tanto en el norte como por el sur, la probabilidad de precipitaciones será mayor por la tarde. El viento también irá en aumento.

Lanzarote: Habrá probabilidad de lluvia desde las primeras horas de la tarde. El viento podría superar los 80km/h el domingo, se complicará la situación marítima con olas de más de 4 m.

La Graciosa: Será un día gris a ratos que irá a más por la tarde, podrían llover de forma débil. El viento ganará presencia y el mar tenderá a complicarse sobre todo el domingo.