El tiempo en Canarias | Jornada con menos nubes y bajan las temperaturas

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 17 de octubre, con presencia de precipitaciones débiles

Tenemos por delante un fin de semana marcado por nubosidad en cantidad variable y con descenso de las temperaturas. Este sábado tendremos cielos poco nubosos o despejado salvo en Fuerteventura, Lanzarote y el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas que habrá intervalos. No se descartan precipitaciones débiles en medianías a últimas horas del día.

Imagen RTVC.

Calima ligera en medianías y cumbres que remitirá al mediodía. Temperaturas máximas en descenso, será moderado en zonas del norte de las islas montañosas y oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Mínimas en ligero descenso.

Viento del noreste moderado que será más intenso en zonas expuestas. Y en el mar, mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte con olas que podrán alcanzar los 2m. En costas más resguardadas del sur predominarán las área de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo por el norte que habrá intervalos sin descartar alguna gota de noche. Calima en altura remitiendo. Viento alisio moderado y temperaturas en descenso, sobre todo en zonas del interior.

La Palma: Poco nuboso o despejado, salvo por el norte y este a primeras y últimas que habrá intervalos y donde son probables lluvias débiles en medianías a últimas horas del día. Viento alisio moderado, más intenso en zonas bajas del sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte, más compactos a primeras y últimas horas sin descartar alguna gota al final del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en remisión y viento de componente norte moderado. Temperaturas entre los 23ºC y los 27ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo por el norte y oeste a primeras y últimas horas que habrá intervalos sin descartar alguna gota al final del día. Nubes de evolución en el sur donde podrá dejar algún chubasco aislado. Calima en remisión y alisio moderado, más intenso en zonas altas y en costas expuestas. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado salvo en el norte que habrá intervalos por la mañana y sin descartar alguna gota a últimas horas en medianías. Calima ligera en altura remisión y viento del noreste moderado, más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo por la mañana y al atardecer que habrá intervalos con calima ligera en altura en remisión. Viento de componente norte moderado y temperaturas en descenso e irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos que serán más compactos por el norte y costas del sur. Calima ligera en altura en remisión y viento de componente norte moderado, que será más intenso por la tarde. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Calima ligera en altura en remisión y viento de componente norte moderado. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.