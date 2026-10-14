Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 15 de octubre, con aumento de las temperaturas



Este jueves continuará la tendencia al alza de las temperaturas. Las máximas se moverán 24 – 30ºC en la costa, con valores locales 30 – 32ºC por las del Sur.

Previsión meteorológica para el jueves 15 de octubre

En el cielo veremos nubes, de tipo bajo a menos de 800 – 1000m por el Norte-Nordeste de las islas, y altas en el resto. En general, numerosas horas de sol, y ligera calima hacia el Sureste del archipiélago.

Viento del Nordeste moderado en costas, del Este-Sureste moderado en medianías, y del Sur-Sureste flojo en cumbres.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando de 1 a 2m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos de tipo bajo en parte del Norte y Nordeste. Sol y nubes altas en el resto. Temperatura máximas en ascenso, y viento alisio moderado en costas.

LA PALMA: Nubosidad baja por el Norte y Este dando paso al sol. Tiempo agradable en el resto con máximas 24 – 28ºC. Viento del Nordeste moderado en costas.

LA GOMERA: Nubes bajas por el Norte a menos de 800m. En el resto sol y pinceladas de nubes altas. Las temperaturas seguirán subiendo en medianías y la cumbre.

TENERIFE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y Nordeste a primeras y últimas horas. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas al alza en medianías y cumbres, y viento alisio, del Sur en cumbres.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital a menos de 700m, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto numerosas horas de sol con intervalos de nubes altas y ligera calima. Temperaturas más propias del verano en la costa.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos de tipo bajo al amanecer, y de tipo alto en resto de la jornada con numerosas horas de sol. Temperaturas agradables, y alisio moderado.

LANZAROTE: Se alternarán las nubes bajas matinales por el Norte con las de tipo alto en el resto. Ratos de sol, temperaturas máximas en ligero ascenso, y alisio flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura máxima 26ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Nordeste flojo a moderado.