El tiempo en Canarias | Suben notablemente las temperaturas, calima y fuerte viento

Cielos nubosos en el norte de las más montañosas, sin descartar alguna gota aislada a primeras horas

Imagen RTVC.

Este lunes las temperaturas subirán especialmente en medianías e interiores de las islas orientales y Tenerife. En el resto de las islas occidentales, subirán de forma pronunciada el martes. Este lunes, las máximas >32-34 ºC en el sur de las orientales y Tenerife.

En el resto 30-32 ºC localmente. Habrá una ligera calima en altura. Cielos nubosos en el norte de las más montañosas, sin descartar alguna gota aislada a primeras horas. Intervalos de nubes altas en las más occidentales. Viento Norte-Noreste moderado, con intervalos fuertes en interiores y costas expuestas.

En medianías, moderado con intervalos flojos de componente este. En cumbres, Sureste moderado. Rachas >70 km/h de madrugada en las islas occidentales y Gran Canaria. Será menos intenso el resto del día. Y en el mar, fuerte marejada, mar de fondo del norte en costas norte, olas ≥2m. En las costas expuestas al viento en las islas occidentales, olas 2-2,5m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: A primeras horas habrá nubes altas. El resto del día, intervalos nubosos en el norte, sol en el resto y calima ligera en altura. Las temperaturas seguirán ascendiendo y las rachas máximas podrán alcanzar los 70 km/h de madrugada.

La Palma: En el noroestes, sureste, medianías y cumbres centrales, rachas 70-80km/h de madrugada. Calima en altura, cielos nubosos en el noreste y este, intervalos de nubes altas y temperaturas rondando los 32 ºC en el oeste.

La Gomera: En el sur, temperaturas máximas 30-32 ºC. En el norte, cielos nubosos. En el resto, sol y calima ligera en altura. Las rachas más fuertes se registrarán en el noroeste y este de la isla.

Tenerife: Rachas máximas 60-70 km/h en cumbres centrales, extremo oeste y costa sureste. En el sur, temperaturas máximas ≤34 ºC. En el norte, cielos nubosos. Poco nuboso o despejado en el resto, y calima, más notable en capas altas.

Gran Canaria: Calima ligera en medianías y cumbres. En el norte, cielos con nubes bajas, abriendo claros en horas centrales. En el sur estará despejado. Temperaturas máximas 34-36 ºC en el sur.

Fuerteventura: En el oeste y sur, rachas muy fuertes a últimas horas. Veremos cielos despejados todo el día y calima, especialmente en altura. Las temperaturas subirán pronunciadamente en el sur. Podrán superar los 34 ºC

Lanzarote: En el sur, temperaturas máximas >32 ºC. Cielos despejados, salvo alguna nube baja al final de la tarde en el norte y oeste. Calima ligera, más notable en altura. El viento será más intenso en el sur a últimas horas.

La Graciosa: Temperatura máxima en Caleta del Sebo < 28 ºC. Cielos poco nubosos o despejados.

