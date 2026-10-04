El concurso que presenta Roberto Kamphoff da el salto a las sobremesas con nuevo horario, de lunes a viernes a las 15:30 horas, y el doble de premio

Televisión Canaria estrena este lunes 5 de octubre, a las 15:30 horas, la cuarta temporada de ‘El Tiempo Vuela’, con Roberto Kamphoff de nuevo al frente del formato.

El concurso da ahora el salto a las sobremesas de la cadena y duplica su premio diario hasta los 12.000 euros. En esta nueva temporada, los concursantes tendrán que acertar de manera consecutiva las doce preguntas de la ronda final para hacerse con el premio.

Cultura general, agilidad mental, estrategia y la presión del reloj vuelven a marcar el ritmo de un formato en el que cada segundo cuenta.

“Volvemos con muchas sorpresas y con un premio de 12.000 euros que puede cambiar muchas cosas”, señala Roberto Kamphoff. El presentador recuerda que, a lo largo de las tres temporadas del programa, “hemos entregado más de 50.000 euros en premios y hemos ayudado a cumplir muchos sueños. Esta temporada queremos seguir haciéndolo”.

Un concurso para disfrutar en familia

Cada día, dos parejas de concursantes se enfrentarán a cinco pruebas con preguntas y desafíos que recorren los hitos culturales y sociales de las últimas décadas.

Música, cine, televisión y acontecimientos históricos forman parte de este viaje por nuestra historia más reciente, pensado también para jugar desde casa y poner a prueba los conocimientos de toda la familia.

A lo largo del programa, las parejas irán consiguiendo cápsulas que esconden distintas cantidades de tiempo. La que logre acumular más minutos llegará con ventaja a la gran prueba final, un vertiginoso cuestionario de verdadero o falso en el que el tiempo conseguido en las pruebas anteriores será clave para hacerse con el premio.

En esta última fase, los participantes deberán completar una vuelta entera al cronómetro para llevarse los 12.000 euros. Si no lo logran, podrán conseguir premios intermedios que irán acumulando.

Como en las temporadas anteriores, no podía faltar Maica, la particular máquina del tiempo que regresa actualizada y tan incisiva como siempre.

‘El Tiempo Vuela’ vuelve así a las sobremesas de Televisión Canaria, justo después del ‘Telenoticias1’, para aderezar cada tarde con cultura general y diversión para toda la familia.