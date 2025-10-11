ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Gomera

Cerca de 30 empresas participan en Exposaldo La Gomera

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los seis municipios de La Gomera participan en el Exposaldo insular que reúne al sector comercial durante dos días en el Centro de Visitantes de la capital

Informa: RTVC.

San Sebastián de La Gomera reúne al sector comercial de la isla en el Exposaldo. Durante este fin de semana los gomeros pueden adelantar sus compras navideñas en este escaparate de gangas.

Los días 11 y 12 de octubre se celebra Exposaldo La Gomera con 30 expositores de los seis municipios.

Desde calzado hasta bazar, negocios de los seis municipios están representados acompañados de una amplia variedad de puestos de comida. La gastronomía tiene un rincón especial para degustar una amplia gama de platos.

Cerca de 30 comercios de han dado cita en el Centro de Visitantes de Sebastián de La Gomera.

Un espacio destacado para la moda

La moda cobra protagonismo con varios puestos dedicados a las últimas tendencias. Un adelanto a las rebajas de invierno y una oportunidad para conseguir calzado o ropa a buen precio.

Esta feria coorganizada por el Cabildo insular, ha contado en la inauguración con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien ha resaltado “el valor de Exposaldo como espacio de encuentro entre los comercios de la isla y los consumidores».

Para la consejera insular de Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, esta feria «se ha convertido en un referente para el pequeño y mediano comercio de La Gomera». También estaba presente, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, ha asegurado “es una oportunidad para que haya más movimiento en la calles y consumo”.

En la feria participa la Asociación Pro Animal Gomera, que contará con un espacio propio para divulgar su labor en materia de bienestar y protección animal. Los más pequeños tendrán su espacio con talleres infantiles y la música con las actuaciones de Guicho Estévez y del grupo Los Satélites.

 (10″-19″) Total 2: Angélica Padilla. Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

 (19″-26″) Total 3: María Isabel Méndez. Consejera de Comercio y Consumo Cabildo de La Gomera 

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Imágenes de la peregrinación de la Virgen de Candelaria

Almería FC vs Real Zaragoza: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Real Sociedad B vs FC Andorra: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Las Kellys piden a la patronal sumarse al listado de oficios con jubilación anticipada

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife | minuto a minuto

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025