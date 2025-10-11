Cerca de 30 empresas participan en Exposaldo La Gomera

Los seis municipios de La Gomera participan en el Exposaldo insular que reúne al sector comercial durante dos días en el Centro de Visitantes de la capital

Informa: RTVC.

San Sebastián de La Gomera reúne al sector comercial de la isla en el Exposaldo. Durante este fin de semana los gomeros pueden adelantar sus compras navideñas en este escaparate de gangas.

Los días 11 y 12 de octubre se celebra Exposaldo La Gomera con 30 expositores de los seis municipios.

Desde calzado hasta bazar, negocios de los seis municipios están representados acompañados de una amplia variedad de puestos de comida. La gastronomía tiene un rincón especial para degustar una amplia gama de platos.

Cerca de 30 comercios de han dado cita en el Centro de Visitantes de Sebastián de La Gomera.

Un espacio destacado para la moda

La moda cobra protagonismo con varios puestos dedicados a las últimas tendencias. Un adelanto a las rebajas de invierno y una oportunidad para conseguir calzado o ropa a buen precio.

Esta feria coorganizada por el Cabildo insular, ha contado en la inauguración con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien ha resaltado “el valor de Exposaldo como espacio de encuentro entre los comercios de la isla y los consumidores».

Para la consejera insular de Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, esta feria «se ha convertido en un referente para el pequeño y mediano comercio de La Gomera». También estaba presente, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, ha asegurado “es una oportunidad para que haya más movimiento en la calles y consumo”.



En la feria participa la Asociación Pro Animal Gomera, que contará con un espacio propio para divulgar su labor en materia de bienestar y protección animal. Los más pequeños tendrán su espacio con talleres infantiles y la música con las actuaciones de Guicho Estévez y del grupo Los Satélites.

(10″-19″) Total 2: Angélica Padilla. Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

(19″-26″) Total 3: María Isabel Méndez. Consejera de Comercio y Consumo Cabildo de La Gomera