Encuentran un pantalón vaquero en el mar similar al de Airam

En la búsqueda de Airam Concepción, desaparecido en La Palma hace diez días, se ha encontrado un pantalón vaquero en la zona marítima en la que se le buscaba y que podría coincidir con el que llevaba el día que se le perdió la pista

Novedades en la búsqueda de Airam Concepción, el joven desparecido en La Palma el pasado 16 de febrero: se ha encontrado un vaquero que podría coincidir con el que llevaba el día que se le perdió el rastro. Este dato lo daba la propia Guardia Civil y es una pista más en su rastreo, ya que se halló en la zona en la que se le buscaba. Exactamente, se encontró el pasado lunes gracias a la colaboración ciudadana en la cabecera norte del Aeropuerto de La Palma. Lo ha confirmado el capitán de la Guardia Civil en la isla, Ángel Cerbero, que ha asegurado que se trata de un pantalón de Airam y casi al cien por cien, el que llevaba en el momento de la desaparición.

La Guardia Civil continúa la búsqueda en la línea de costa de Los Cancajos, donde se perdía la señal de la línea del móvil del joven y donde se encontró su mochila. Es un rastreo menos activo, con menos medios, pero centrado en esos puntos concretos del litoral de la costa.

El despliegue este jueves no pueden emplear medios marítimos por el mal estado del mar, pero en cuanto mejore se retomará.

En los último días también se dio con mensajes escritos en la tierra que coincidían con su letra y trozos de tela que también podrían pertenecer a su ropa. Las zonas en las que fueron localizados coinciden, además, con la proximidad a lugares que le son familiares. Por todo esto, se mantiene la esperanza de que este joven, que está dentro del espectro autista con altas capacidades, pueda estar escondiéndose al encontrar en un bloqueo emocional.

Su familia ha pedido que si alguien lo ve, no lo llame ni se acerque, pero que avisen lo antes posible a las autoridades y servicios de emergencias y guarden la ubicación. También han solicitado a la ciudadanía que deje en los caminos en los que se le busca agua y comida, ya que el joven debe encontrarse sediento y hambriento y sin posibilidad de pedir ayuda debido a su estado.