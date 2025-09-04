Encuentran el velero de un británico desaparecido al sur de Canarias

La familia denunció su desaparición el pasado 18 de agosto

Salvamento Marítimo encontró a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, abandonado y a la deriva, el velero de un joven británico que se encuentra desaparecido desde el 18 de agosto y que contó a su familia que pretendía cruzar el Atlántico acompañado solo con su perra, que seguía en el barco.

Encuentran al sur de Canarias el velero de un británico desaparecido / Facebook Nikita Goddgard

Según confirmó Salvamento Marítimo a EFE, el velero se localizó el pasado 25 de agosto, después de que la familia de James Nunan, de 34 años, avisara por redes sociales de que no sabía nada de él desde que cenó en Las Palmas de Gran Canaria la noche del 18 de agosto, en el paseo de la playa de Las Canteras.

Velero sin tripulante

El avión de búsquedas de la sociedad estatal Sasemar 101 avistó la embarcación mientras realizaba un servicio al sur de Canarias, en unas condiciones que sugerían que no había ningún tripulante a bordo.

Por este motivo, Salvamento Marítimo le pidió a un buque que se encontraba en la proximidades que hiciera señales al velero para comprobar si aparecía algún tripulante, pero no hubo respuesta.

Tras este suceso, se envió a su encuentro a la Salvamar Macondo, que confirmó que no había ninguna persona a bordo y remolcó la embarcación hasta el puerto de Arguineguín.

En el velero, no obstante, Salvamento encontró una perrita que, según explicó en Facebook la hermana del desaparecido, se llama Thumbelina (Pulgarcita, en inglés) y viajaba con él.

Salvamento también indicó que el animal estaba en buenas condiciones cuando la hallaron el personal de la Salvamar Macondo y actualmente se encuentra en la perrera municipal de Mogán.

Encuentran al sur de Canarias el velero de un británico desaparecido / Archivo RTVC

Denuncia de la familia

La hermana de James Nunan avisó en redes sociales que su hermano fue visto por última vez el pasado 18 de agosto, a las 22.39 en el paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, en el norte de la isla, ya que fue a esa hora cuando se registró el uso de su tarjeta bancaria en un restaurante de comida rápida.

Igualmente, indicó que ese mismo día a las 18.16 horas grabó una transmisión en directo para sus redes sociales en una ubicación que podría ser El Confital, zona de costa muy próxima al paseo de Las Canteras.

La hermana reiteró también a través de sus redes sociales que creen que el 18 de agosto le robaron la mochila y el pasaporte al desparecido.

La Guardia Civil confirmó a EFE que siguen investigando la desaparición del James Nunan, pero no han ofrecido, por el momento, ningún detalle del resultado de sus pesquisas.