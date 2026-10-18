Ambos equipos, tanto el Marino como el Estrella llegan a la cita igualados a siete puntos en su casillero tras haber disputado cinco partidos

Canarias Play y rtvc.es ofrecerán este domingo 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, la retransmisión en directo del encuentro entre el CD Marino y el Estrella CF. El choque, correspondiente a la séptima jornada del Grupo XII de la Tercera Federación de Fútbol.

Un encuentro que se se disputará en el estadio Antonio Domínguez Alfonso de Los Cristianos y medirá a dos representantes de Tenerife y Gran Canaria en un duelo directo por escalar puestos en la clasificación.

Ambos conjuntos llegan a la cita igualados a siete puntos en su casillero tras haber disputado cinco partidos. El CD Marino ocupa la octava posición en la tabla, mientras que el Estrella CF se sitúa en la undécima plaza. La paridad en la puntuación contrasta con sus registros anotadores: el equipo tinerfeño ha marcado 13 tantos y encajado ocho, frente a los siete goles a favor y nueve en contra de la escuadra grancanaria.

Imagen del encuentro entre ambos equipos.

¿Dónde seguir el partido?

Además de en Canarias Play, el encuentro también se puede seguir en el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es.