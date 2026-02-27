El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria se celebra este viernes a partir de las 21:30 horas. Se podrá seguir en directo en RTVC

El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria reúne en un mismo escenario a las tres murgas ganadoras del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y las tres murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Emisión en directo prevista para el Encuentro de Murgas de Candelaria

Orden de actuación

A la hora de realizar las actuaciones se seguirá un orden por los puestos que se consiguieron en ambas ciudades. Comenzarán por las murgas que lograron el tercer puesto, a continuación el segundo puesto y por último serán las murgas que consiguieron el primer puesto. Además contarán con la actuación de Diablos Locos previamente al inicio de la competición que consiguieron el accesit en el carnaval chicharrero.

Los Chacho Tú

Tiralenguas

Los Nietos de SaryManchez

Bambones

Los Legañosos

Trapaseros

Dónde ver en directo el Encuentro Regional de Murgas

Radio Televisión Canaria realiza un despliegue especial para retransmitir en directo de nuevo esta cita que se ha convertido en una tradición del carnaval. Una cita muy especial porque desde 2008 no se retransmitía en directo. Así que no puedes perder la oportunidad para ver el encuentro en directo.

A partir de las 21:30 horas podrás seguirlo en:

Te puede interesar: