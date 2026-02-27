ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCarnaval Canarias

Las murgas ganadoras del carnaval de S/C de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se citan en Candelaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Banner Carnaval Canarias 2026 RTVC

El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria se celebra este viernes a partir de las 21:30 horas. Se podrá seguir en directo en RTVC

El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria reúne en un mismo escenario a las tres murgas ganadoras del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y las tres murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Emisión en directo prevista para el Encuentro de Murgas de Candelaria

Orden de actuación

A la hora de realizar las actuaciones se seguirá un orden por los puestos que se consiguieron en ambas ciudades. Comenzarán por las murgas que lograron el tercer puesto, a continuación el segundo puesto y por último serán las murgas que consiguieron el primer puesto. Además contarán con la actuación de Diablos Locos previamente al inicio de la competición que consiguieron el accesit en el carnaval chicharrero.

  • Los Chacho Tú
  • Tiralenguas
  • Los Nietos de SaryManchez
  • Bambones
  • Los Legañosos
  • Trapaseros

Dónde ver en directo el Encuentro Regional de Murgas

Radio Televisión Canaria realiza un despliegue especial para retransmitir en directo de nuevo esta cita que se ha convertido en una tradición del carnaval. Una cita muy especial porque desde 2008 no se retransmitía en directo. Así que no puedes perder la oportunidad para ver el encuentro en directo.

A partir de las 21:30 horas podrás seguirlo en:

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Más de 82.000 personas padecen una enfermedad rara en Canarias

Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias anuncia que todos los expedientes de dependencia en El Hierro están resueltos

Cortes de luz, caídas de árboles y cierre de carreteras, las incidencias por el fuerte viento en Canarias

Un antiguo tripulante roba en un yate de lujo en Arrecife 75.000 euros en material

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026