El Encuentro Regional de Murgas de Candelaria regresa a RTVC tras su última emisión en 2008

La tradicional cita que une a las mejores murgas de las capitales canarias llega a todos los hogares, en directo, este viernes 27 de febrero a partir de las 21.30 horas

Imagen de archivo del Encuentro Regional de Murgas de Candelaria. Fuente: Ayuntamiento de Candelaria.

Radio Televisión Canaria se convierte este viernes 27 de febrero en el escenario de la unión murguera con la emisión en directo del 20º Encuentro Regional de Murgas de Candelaria. La cadena pública recupera en su programación de Carnaval esta cita emblemática tras casi dos décadas desde su última retransmisión del Carnaval del municipio tinerfeño de Candelaria en el año 2008. El evento se podrá seguir en directo de forma íntegra a través de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, el canal oficial de YouTube y la web rtvc.es.

El espectáculo arrancará a las 21.30 horas desde el escenario ubicado frente al Ayuntamiento de Candelaria, que en esta edición cuenta con una ambientación inspirada en Japón como temática central de las fiestas. La retransmisión tendrá una duración de 180 minutos de sintonía murguera en las que participarán las seis agrupaciones finalistas de los concursos de las dos capitales canarias.

Tándem de presentadores en representación de cada isla capitalina

La conducción del encuentro correrá a cargo de Kiko Barroso, presentador del programa de Televisión Canaria ‘Como en Casa’, y Puchi Méndez, una de las voces radiofónicas más reconocidas de las Islas. Ambos presentadores simbolizarán la unión de esta cita ya que mientras Barroso representa a Gran Canaria, Méndez hace lo propio con Tenerife en una noche diseñada para celebrar lo mejor del género murguero. Por su parte, en el backstage se encontrará la reportera Naomi Vera para captar toda la alegría de los grupos antes de subir a las tablas.

El orden de las actuaciones seguirá el esquema de premios de ambas provincias, comenzando por los terceros premios; ‘Los Chacho Tú’ y ‘Tiralenguas’; seguidos por los segundos premios, ‘Los Nietos de SaryManchez’ y ‘Bambones’; y finalizando con los primeros premios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ‘Los Legañosos’ y ‘Trapaseros’. Tras cada actuación, los directores de las murgas serán entrevistados en el propio escenario por la pareja de presentadores.

Trapaseros. Fuente: Ayto. de S/C de Tenerife. Los Legañosos durante su actuación en el Carnaval de Las Palmas de GC.

Un encuentro murguero que une al Archipiélago

El Administrador general de RTVC, César Toledo, señaló durante la presentación oficial del Carnaval de Candelaria celebrada el pasado 30 de enero, que “Televisión Canaria es la casa del Carnaval y la casa de todos los canarios y canarias” subrayando además que esta cita demuestra que “los carnavales no terminan en Las Palmas de Gran Canaria ni en Santa Cruz de Tenerife”.

Por su parte, el presentador Kiko Barroso define este encuentro como una cita fundamental para la cohesión de la fiesta ya que se trata de “una noche que reúne lo mejor de las murgas de las dos provincias bajo el mismo escenario y que demuestra que el carnaval es un lenguaje común que nos conecta a todos los isleños”.

Con esta retransmisión, Radio Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de las tradiciones más representativas del Archipiélago y consolida el 20º Encuentro Regional de Murgas de Candelaria como una cita imprescindible dentro del calendario festivo. Una noche de humor, crítica y música que vuelve a reunir a las mejores murgas de ambas provincias bajo un mismo escenario y que permitirá a espectadores de todas las Islas vivir en directo la fuerza y la identidad del Carnaval canario.