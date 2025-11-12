Yeremy Pino: «Es un orgullo representar a Canarias en la selección»

El extremo grancanario afirma que ser convocado para disputar el próximo mundial «es un sueño»

Informa: RTVC

En una entrevista exclusiva concedida a Televisión Canaria durante la concentración de la selección española de fútbol, el jugador canario Yeremy Pino ha afirmado que se siente «un privilegiado por poder estar aquí, al lado de compañeros que son de clase mundial».

El extremo del Crystal Palace cumple cuatro años siendo convocado por el conjunto nacional. Respecto a la posibilidad de ser convocado por la selección para disputar el próximo Mundial de Fútbol en 2026, destacó que «es un sueño poder estar en el Mundial». Yeremy Pino ha hecho hincapié en que «es un orgullo para mí representar a Canarias en la selección«.

Adaptación a la Premier League

Tras su fichaje esta temporada por el Crystal Palace, el extremo destacó que se está «adaptando muy bien» a la Premier League. Pino indicó que «la principal diferencia que noto es el ritmo de cada partido y cómo se vive el fútbol en Inglaterra». El delantero afirmó que es una sensación «muy especial y bonita que está bien sentir de cerca».

Respecto a su faceta goleadora en la Premier, Yeremy ha reconocido que «he tenido mala suerte de fallar algunas ocasiones claras». Sin embargo, el extremo grancanario se muestra confiado al afirmar que «mientras juegue y trabaje bien, los goles llegarán, solo llevo ocho partidos de Premier».

Alberto Moleiro

Cuestionado por su relación con el futbolista tinerfeño Alberto Moleiro, excompañero de Pino en el Villareal CF, Yeremy declaró que «he estado hablando con él, nos llevamos muy bien, estuvimos dos meses allí y le echo mucho de menos, siempre estamos en contacto».