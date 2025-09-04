El último informe de la ONG Educo avisa de que 1,3 millones de escolares están en riesgo de pobreza y no podrán ir al comedor al quedarse sin beca

Más de 2,2 millones de escolares están en riesgo de pobreza en España. Imagen de archivo.

A pocos días de que comience el curso escolar, un informe de la ONG Educo advierte de que 1,3 millones de niños están en riesgo de pobreza y se quedarán sin comedor. Esta entidad denuncia que las becas para acceder a este servicio no llegarán a todas las familias.

Está previsto que más de 2,5 millones de niños y niñas coman cada día en la escuela. El importe de las becas ha aumentado hasta los 642 millones de euros en el curso 2023-2024. Más de 2,2 millones de escolares están en riesgo de pobreza y exclusión y las ayudas al comedor solo llegan a la mitad.

La ONG reclama partidas en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas para la creación o ampliación y dotación de comedores escolares.

Ayudas insuficientes

En 2024, 982.000 alumnos obtuvieron becas comedor. En muchos casos estas ayudas solo cubren el 40 %, el 60 % o el 80 % del coste, dependiendo de cada comunidad autónoma.

El informe señala que, de media, una beca significa recibir el 68 % del coste del comedor escolar. Educo pide a los gobiernos autonómicos revisar los baremos de acceso y sus cuantías para que haya un criterio único sobre el umbral de pobreza.

La directora General de Educo, Pilar Orenes, asegura «hay comunidades autónomas que tienen unos umbrales para el criterio de asignación que no es el criterio de pobreza. El País Vasco o comunidades como Galicia se acercan más a ese esfuerzo en becas. Por el contrario, Murcia, Extremadura o las ciudades de Ceuta y Melilla tienen aún ese reto».

De hecho, la ONG apuesta por un comedor universal y gratuito. Esta medida supondría para las arcas públicas 6.196 millones de euros en cada curso. Un gasto público, aseguran, asumible, solo representaría el 0,4 % del PIB. También, demanda una mayor inversión en educación, para que llegue al 4,6%.

Alumnado vulnerable

Según Educo, el 56,2 % de la infancia en riesgo de pobreza no recibe ayudas para cubrir el comedor escolar. Los estudiantes de secundaria son los más perjudicados, al carecer muchos institutos de comedores.

De los alrededor de 6,5 millones de alumnos y alumnas de enseñanza no universitaria (infantil, primaria y secundaria) que volverán al colegio este curso, solo el 49 % del alumnado de primaria de centros públicos va a comedor.

En la escuela concertada y privada, los alumnos de primaria que asisten a comedor son el 51,43 % y en la ESO representan el 27,18 %.

Colegios sin comedores

En España no todos los centros públicos cuentan con comedores y todavía hay un 25 % de colegios de Educación Infantil de 0 a 3 años que no cuentan con este servicio. En Primaria, ocho de cada diez centros públicos cuentan con comedor pero en secundaria no llegan al 19 %.

Datos que contrastan con los de los centros concertados y privados donde el 95 % de los que imparten Primaria cuentan con comedores.

Educo señala que muchos colegios no tienen plazas suficientes para atender a todo el alumnado y según un sondeo en 200 escuelas públicas y concertadas de todo el territorio, «aun haciendo dos turnos de comedor a la máxima capacidad, solo se podría atender al 60 % del alumnado».

Desigualdad territorial

En los últimos cuatro años, la asistencia al comedor en primaria en centros públicos ha aumentado en todas las comunidades autónomas a excepción de Aragón y Navarra, donde disminuyó, mientras que en Cataluña se mantuvo igual.

Los escolares de primaria de la Comunidad Valenciana son los que más asisten a comedores (el 82,2 %), seguidos de los del País Vasco (80 %), del alumnado de Madrid (el 60,6 %) y de los canarios (59,9 %).

Por otra parte, el País Vasco y Galicia son las comunidades que cubren con más becas a la población en riesgo de pobreza mientras que Murcia, Ceuta y Melilla son las que menos.

La tasa de riesgo de pobreza infantil en España aumentó un 0,4% en 2024, afectando casi al 35% de los menores de 16 años.