Según ha informado fuentes del Ministerio del Interior, los gobiernos de España e Italia han decidido no prorrogar los controles fronterizos entre ambos países a raíz de la crisis migratoria de Ceuta

Fin a los controles fronterizos entre España e Italia. Imagen EFE

Los gobiernos de España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto entre ambos países a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según han informado este jueves fuentes del Ministerio del Interior.

El acuerdo se ha producido a través de una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

La introducción de controles comenzó por parte de Italia a comienzos del pasado mes de agosto después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, argumentando una cuestión de «seguridad nacional» y, en respuesta, España también introdujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

Según las fuentes ministeriales, a raíz de este acuerdo, el Gobierno español no prorrogará los controles fronterizos para los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, país que también pondrá fin a los suyos.

Meloni se reunió el pasado jueves en Bruselas con Sánchez para intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países.

De esa reunión surgió la decisión de que los ministros de Interior de los dos países se reunieran para proceder a la eliminación de esos controles, impuestos tras la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio.

Mientras tanto, el Gobierno italiano había decidió prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, que justo concluían este jueves.

Controles desde la entrada masiva de Ceuta

La medida de hacer controles en los aeropuertos y puertos a los pasajeros procedentes de España se impuso en Italia por primera vez el pasado 1 de agosto y se prorrogó hasta en 3 ocasiones.

El Ministerio del Interior italiano justificó su decisión por «la situación» en Ceuta y, en respuesta, España también introdujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

El Gobierno español también había respondido a la última prórroga imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.

Estas medidas suponían una suspensión del acuerdo de libre circulación Schengen en la Unión Europea.

El pasado 15 de septiembre, cuando Italia decidió mantener estos controles por segunda vez, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lo calificó de «vergüenza» y de «medida absurda».

Por su parte, su homólogo italiano, Antonio Tajani, había criticado la respuesta española de responder con los mismos controles como «inútilmente agresiva».

El 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había hecho controles a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras y que había negado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.