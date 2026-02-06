España quiere hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

Con una delegación récord de 20 deportistas, el equipo español afronta unos Juegos Olímpicos de Invierno marcados por el debut del esquí de montaña y una espectacular ceremonia inaugural en San Siro

Del 6 al 22 de febrero, las distintas sedes de Milán-Cortina se convierten en uno de los centros del deporte mundial al acoger los Juegos Olímpicos de invierno 2026. En una edición que será histórica para una delegación española que será de las más numerosas con un total de 20 deportistas.

Más de 3.500 deportistas en más de 16 disciplinas competirán en el norte de Italia en una cita olímpica que llega con algunas nuevas categorías deportivas como el esquí de montaña, que debuta de forma oficial y que será además una de las más tardías en comenzar su competición.

Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La ceremonia inaugural da comienzo de forma oficial a los Juegos Olímpicos de invierno 2026 de Milano-Cortina. Tendrá lugar este viernes 6 de febrero en el mítico estadio de San Siro a las 19:00 (hora canaria). Contará con actuaciones de artistas de la talla de Mariah Carey, Laura Pausini o Andrea Bocelli.

A pesar de que la ceremonia inaugural de los JJ.OO de invierno 2026 se da el 6 de febrero, algunos deportes han comenzado ya su competición antes. Por ejemplo, el curling, que ya empezó su disputa este miércoles 4 de febrero, o el hockey hielo y snowboard, que arrancaron el jueves 5 de febrero.

Hockey hielo : 5–22 de febrero

: 5–22 de febrero Snowboard : 5–22 de febrero

: 5–22 de febrero Patinaje artístico : 6–21 de febrero

: 6–21 de febrero Esquí alpino : 7–16 de febrero

: 7–16 de febrero Saltos de esquí : 7–16 de febrero

: 7–16 de febrero Esquí de fondo : 7–22 de febrero

: 7–22 de febrero Biatlón : 8–22 de febrero

: 8–22 de febrero Esquí de montaña: 19–21 de febrero

Horario de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina

Desde el arranque de la competición este miércoles 4 de febrero, el horario de competición comienza a las 8, 9 o 10 horas, dependiendo de cada jornada. Será en el horario local que coincide con el peninsular, lo que da facilidad a su seguimiento.

Mientras que la finalización de la jornada olímpica será entorno a las 21 o 22 horas, siendo más larga en un horario de fin de semana, pudiéndose extender hasta cerca de las 23 horas.

Los deportistas españoles en los juegos olímpicos de invierno 2026:

Esquí de montaña : Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y Maria Costa

: Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y Maria Costa Snowboard : Queralt Castellet, Nora Cornell, Lucas Eguibar y Álvaro Romero

: Queralt Castellet, Nora Cornell, Lucas Eguibar y Álvaro Romero Patinaje de velocidad : Nil Llop y Daniel Milagros

: Nil Llop y Daniel Milagros Patinaje artístico : Tomas Guarino, Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov y Sofia Val

: Tomas Guarino, Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov y Sofia Val Esquí de fondo : Bernat Selles, Jaume Pueyo y Marc Collell

: Bernat Selles, Jaume Pueyo y Marc Collell Esquí alpino : Quim Salarich y Arrietta Rodríguez

: Quim Salarich y Arrietta Rodríguez Abanderados : Quim Salarich y Olivia Smart

: Quim Salarich y Olivia Smart Reservas: Javier Lliso (4º en esqui slopestyle), Leanna García (2ª en monobob) y Adrián Rodríguez (4º en skeleton)

Calendario de los deportistas españoles: fechas y horarios