La embajada fue cerrada el 7 de marzo por el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán / EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

Albares ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán. El ministro espera que «desde todos los vectores» se impulse ese esfuerzo por la paz.

«Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día», ha dicho el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos. Los españoles residentes en el país fueron evacuados si así lo desearon.

En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.