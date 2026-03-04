ES NOTICIA

Los primeros 22 españoles salen de Irán hacia Madrid

RTVC / EFE
La repatriación de españoles continúa desde Irán con vuelos del Ejército del Aire y comerciales

Un grupo de 22 españoles ha salido de Irán y cruzado la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y se espera que lleguen a Madrid mañana, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La operación de repatriación se realiza tanto mediante vuelos comerciales como con aeronaves del Ejército del Aire para evacuar a ciudadanos atrapados desde la ofensiva militar de EE.UU. e Israel y la respuesta de Teherán.

La Embajada de España en Teherán sigue operativa con personal esencial al frente del embajador, Antonio Sánchez-Benedito, mientras se envía refuerzo a varias misiones diplomáticas en la región, incluyendo Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

La repatriación continuará en los próximos días

Estos efectivos adicionales tienen como objetivo garantizar que todos los ciudadanos españoles que lo deseen puedan abandonar el país de manera segura.

Albares recordó que aproximadamente 31.000 españoles, entre residentes, turistas y trabajadores desplazados, se encontraban en la región cuando estalló el conflicto y subrayó que la repatriación continuará en los próximos días hasta asegurar que ningún español quede atrás.

Las operaciones se coordinan de manera constante para adaptarse a las circunstancias de seguridad en cada país.

