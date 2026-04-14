La Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos refuerzan su alianza para vigilar el litoral y desmantelar las mafias que operan en el Atlántico

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y el Mando Regional de la Gendarmería Real de El Aaiún han dado un paso más en su estrategia de cooperación con la ejecución de patrullas conjuntas en el litoral de Lanzarote. En esta reciente operativa, dos agentes de la Gendarmería Marroquí se han desplazado a la isla para trabajar codo con codo con la Benemérita en labores de prevención de la inmigración irregular y control de fronteras.

Imagen de archivo | H. Bilbao / Europa Press

Esta colaboración estrecha el vínculo entre ambas instituciones, consolidando un frente común ante los desafíos de seguridad en la región. El despliegue se basa en la planificación técnica y la inteligencia compartida, centrando la atención en desarticular las redes criminales que operan en ambas orillas.

Vigilancia sobre el crimen organizado

El operativo monitoriza de cerca las posibles salidas de embarcaciones desde las costas de Marruecos. También, rastrea la delincuencia organizada que crece en torno a la migración. Los investigadores buscan identificar a los facilitadores de medios y las conexiones existentes entre las redes delictivas asentadas tanto en territorio español como marroquí.

«El objetivo es combatir las redes criminales dedicadas al favorecimiento de la migración irregular, los facilitadores de medios y las conexiones entre redes implantadas tanto en España como en Marruecos», detalla la Guardia Civil.

Disuasión en puntos estratégicos

Un aspecto fundamental de esta estrategia consiste en la concentración de esfuerzos en áreas clave de embarque y desembarque. Eta medida tiene entre sus objetivos principales disuadir a las mafias dedicadas al tráfico ilícito de seres humanos. Además de priorizar siempre la integridad física de los colectivos vulnerables.

Al aumentar la presencia policial en estas zonas críticas, las autoridades pretenden proteger la vida de quienes se ven tentados a emprender travesías marítimas de alta peligrosidad hacia el archipiélago canario.

Una gestión migratoria «eficaz y humana»

El fin último de esta iniciativa es contribuir de manera directa a combatir las estructuras que propician la migración irregular. La Guardia Civil subraya que esta colaboración reforzada entre España y Marruecos representa un paso significativo hacia una gestión migratoria más eficaz y humana.

Este compromiso bilateral busca equilibrar la seguridad de las fronteras con el respeto absoluto a la vida de las personas migrantes. La unión de fuerzas entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real marca un punto de inflexión en la lucha contra la explotación de los flujos migratorios en el entorno oceánico. Esta acción persigue reforzar un modelo de control fronterizo basado en la cooperación internacional y la prevención de tragedias en el mar.