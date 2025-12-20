Un espectáculo navideño inmersivo en la fachada del Cabildo de Tenerife

La fachada del Cabildo de Tenerife acoge un espectáculo audiovisual navideño inmersivo que se podrá disfrutarse hasta el 4 de enero

La fachada del Cabildo de Tenerife se ha convertido en un gran lienzo audiovisual con el inicio del espectáculo navideño Ilusiones de Navidad–Estrella de Invierno, una producción inmersiva que combina tradición y tecnología y que podrá disfrutarse en la Plaza del Cabildo hasta el próximo 4 de enero.

Espectáculo navideño inmersivo en la fachada del Cabildo de Tenerife

El acto inaugural contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien destacó que se trata de “un espectáculo navideño inmersivo que fusiona tradición y tecnología para crear una experiencia visual única en el corazón de Tenerife”, según ha detallado este sábado el Cabildo en un comunicado.

La propuesta transforma la fachada del edificio insular mediante videomapping en 3D, iluminación LED, láseres y efectos especiales, creando un entorno envolvente que conduce al público por un recorrido visual y sonoro a través de los denominados Reinos de la Navidad.

Presentación del espectáculo navideño inmersivo en la fachada del Cabildo de Tenerife

La producción de Estrella de Invierno es íntegramente canaria e incluye música original compuesta para el evento. Participarán artistas del archipiélago como Alexis Hernández, Jadel, Mel Ömana, Miriam Reyes y Árgel Campos.

El espectáculo recorre cuatro espacios simbólicos: El Recuerdo, El Asombro, La Tradición y Los Sueños.

El acceso es gratuito y está dirigido a todos los públicos. El espectáculo se representa diariamente con tres pases. Serán a las 19.00, 20.00 y 20.45 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, con una duración aproximada de 13 minutos por sesión.