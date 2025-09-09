La primera fase de exámenes está prevista para los médicos, así como otros profesionales de gestión que componen el grupo A1

El primer calendario de exámenes para la fase de concurso oposición del proceso de estabilización de los contratos temporales en el Servicio Canario de Salud (SCS) comenzará el 29 de septiembre y concluirá el cinco de octubre en todas las islas y afecta a 61 categorías profesionales. Este calendario de exámenes se ha dado a conocer a la Mesa Sectorial de Sanidad este martes.

Los exámenes para la estabilización del personal sanitario comienzan el 29 de septiembre. Foto de archivo. Europa Press.

En el encuentro, celebrado de forma telemática, participaron los representantes sindicales de CCOO, UGT, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermeros (CEMSATSE) e Intersindical Canaria, que son los que tienen representación en la mesa sectorial.

En la última mesa sectorial celebrada antes del verano se había acordado que los exámenes comenzarían tras las fechas estivales con la finalidad de acelerar al máximo todo el procedimiento.

La convocatoria y bases ya se negociaron entre el SCS y los representantes de las formaciones sindicales que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en la publicación inicial del proceso de estabilización, en diciembre de 2022, indica la nota.

Diferentes especialidades

Entre las categorías afectadas por la convocatoria del concurso oposición se encuentran las diferentes especialidades de facultativos como los de Anatomía Patológica, Medicina Intensiva Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y Cirugía Pediátrica y pediatría y todas sus áreas, que serán algunos de los primeros en realizar el examen.

Les seguirán otras convocatorias que incluyen a los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria o los de Admisión y pediatras de Atención Primaria entre otras.

Además, entre los días 4 y 5 de octubre, se ha previsto la convocatoria de exámenes que afecta a los técnicos de gestión entre las que se cita a los técnicos de la Función Administrativa, técnicos titulados superiores en Administración y Dirección de Empresas, en Salud Pública, en Ingeniería, Psicología y Jurídico, entre otras, hasta un total de diez categorías diferentes.

Temarios en la web del SCS

Tras la realización de esta primera fase de exámenes se continuará con los siguientes grupos de categorías profesionales en los próximos meses conforme se vaya cumpliendo el calendario previsto, toda vez que los temarios con preguntas y respuestas están publicados en la web del Servicio Canario de la Salud desde hace más de un año con la previsión de que hubiera tiempo suficiente para preparar los temarios de examen.

El Servicio Canario de la Salud contactará a lo largo de esta semana con aquellos aspirantes que se vean afectados por esta fase del concurso oposición mediante el correspondiente llamamiento que se comunicará por correo mediante la sede electrónica del Gobierno de Canarias, como ha sido habitual en todo el procedimiento hasta ahora.

Con la aprobación de estos procesos -tanto el de estabilización como el de convocatoria ordinaria que también está en curso-, la Consejería de Sanidad asegura que reafirma su compromiso con la reducción de la temporalidad en el empleo público sanitario, fomentando la estabilidad laboral, la consolidación de plantillas y la mejora continua en la calidad de la atención prestada a la ciudadanía.