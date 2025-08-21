Estafan 75.000 euros simulando ser una plataforma de televisión

Dos hombres están siendo investigados acusados de estafa y blanqueo de capitales por estafa al simular ser una plataforma de televisión y robar después dinero de la cuenta de una mujer

Agentes del Equipo @ la Comandancia de la Guardia Civil investigan a dos hombres de 22 años y vecinos de Lugo y Barcelona, respectivamente. Están acusados de un delito de estafa a través de internet y otro delito de blanqueo de capitales.

La investigación comenzó por la denuncia de una mujer, que descargó una conocida plataforma que ofrece servicios de streaming por suscripción (películas, series, documentales, etc.). Lo hizo a través de una web/tienda de aplicaciones “no oficial” distinta a la que utilizaba habitualmente. Fue entonces cuando comenzaron a llegarle correos electrónicos de entidades bancarias por diversas operaciones económicas realizadas en su nombre: un préstamo de 50.000 euros y dos transferencias bancarias de 13.000 y 14.587 euros.

Proporcionó sus datos

Para realizar la citada descarga, la víctima debió introducir los datos personales y bancarios exigidos por la fraudulenta tienda. Posteriormente. los utilizaron para realizar la estafa.

Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil especializados consiguieron reunir las pesquisas y pruebas necesarias para identificar a los supuestos autores, así como bloquear las cuentas bancarias beneficiarias de las transferencias con el dinero estafado.

Ha sido necesaria la colaboración de los Equipos @ de Lugo y Barcelona. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

Consejos para evitar estas estafas