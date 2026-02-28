Ethyan: «Hemos visto pasar misiles y no salimos de casa. Estamos pegados a la televisión”

El futbolista tinerfeño Ethyan González vive junto a su esposa Carla momentos de tensión en Qatar, tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Una situación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denominó este sábado como «una gran operación de combate».

Imágenes remitidas por Ethyan González.

Como así ha hecho saber a través de sus redes sociales: «Hemos visto pasar misiles y no salimos de casa. Estamos pegados a la televisión”. De la misma forma ha reiterado que «Los aeropuertos se están cerrando y la preocupación es generalizada«.

En la imagen, el jugador de fútbol, Ethyan González. Cedida.

También Ethyan ha hecho hincapié en que el club ha suspendido los entrenamientos y ha trasladado un mensaje claro a los jugadores y sus familias: «mantener la calma, permanecer en casa y evitar movimientos innecesarios«.

Por su parte, el jugador, mantiene contacto permanente con su familia en Tenerife.