Tras estabilizar al herido, los sanitarios lo evacuaron en el helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias

Un motorista de 39 años ha resultado herido grave este sábado al sufrir una caída en el kilómetro 20 de la carretera TF-82, en Santiago del Teide (Tenerife), desde donde ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Canarias, ha informado el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a las 10:19 horas. Hasta el lugar legaron un helicóptero medicalizado y una ambulancia sanitarizada, cuyo personal atendió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Tras estabilizar al herido, los sanitarios lo evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias.