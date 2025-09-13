Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos, tres graves

Este mediodía una explosión en un bar del Puente de Vallecas, en Madrid, ha dejado 25 heridos, tres están graves. Fue causada por concentración de gases

Al menos 25 personas han resultado heridas este mediodía, tres de ellas de gravedad y dos potencialmente graves, tras una explosión en un bar del Puente de Vallecas, en Madrid. El local se llama ‘Mis Tesoros’ y está en la calle Manuel Maroto. La explosión también ha afectado al edificio superior de viviendas. Los bomberos han informado que se trató de un accidente por concentración de gases.

Una explosión en el Puente de Vallecas deja al menos 25 heridos. Europa Press

Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, hasta el lugar del suceso se han trasladado 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del SUMMA 112.

Actuación en el lugar de la explosión. Europa Press

Una explosión de gas

Ya ha trascendido que la explosión fue causada por una «concentración de gases», según ha informado un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.