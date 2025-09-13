ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos, tres graves

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Este mediodía una explosión en un bar del Puente de Vallecas, en Madrid, ha dejado 25 heridos, tres están graves. Fue causada por concentración de gases

Al menos 25 personas han resultado heridas este mediodía, tres de ellas de gravedad y dos potencialmente graves, tras una explosión en un bar del Puente de Vallecas, en Madrid. El local se llama ‘Mis Tesoros’ y está en la calle Manuel Maroto. La explosión también ha afectado al edificio superior de viviendas. Los bomberos han informado que se trató de un accidente por concentración de gases.

Una explosión en el Puente de Vallecas deja al menos 25 heridos
Una explosión en el Puente de Vallecas deja al menos 25 heridos. Europa Press

Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, hasta el lugar del suceso se han trasladado 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del SUMMA 112.

Una explosión en el Puente de Vallecas deja al menos 25 heridos
Actuación en el lugar de la explosión. Europa Press

Una explosión de gas

Ya ha trascendido que la explosión fue causada por una «concentración de gases», según ha informado un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Hallan el cuerpo de una joven en Los Realejos

Pontevedra vs CD Tenerife | El Tenerife busca mantener su liderato

El tiempo en Canarias | Aumentan las temperaturas, el viento y el oleaje

RCD Espanyol vs RCD Mallorca: Resultado, Minuto a Minuto, Estadísticas | LaLiga EA Sports 25-26

Reino Unido dará comienzo el lunes a las devoluciones de inmigrantes a Francia

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025