Se trata de Sigfrido Ranucci, periodista de la televisión pública italiana en el programa ‘Report’ y quien asegura haber encontrado en el pasado balas en la puerta de su casa

Imagen del coche de Sigfrido Ranucci tras sufrir una explosión. Extraída de vídeo de Report

El periodista italiano y presentador del programa de investigación ‘Report’ de la televisión pública, Sigfrido Ranucci, ha denunciado este viernes la explosión de su coche esta noche frente a su casa cerca de Roma, un acto «intimidatorio» condenado por el Gobierno.

La explosión fue causada supuestamente por un artefacto colocado bajo su vehículo mientras estaba aparcado ante su casa en la localidad de Pomezia, cerca de la capital italiana.

Aunque el estallido no ha causado heridos, su coche y el de su hija, estacionado al lado, han quedado gravemente dañados.

Ranucci encontró balas en la puerta de su casa

«Creen que se trata de un artefacto rudimental pero que podría haber matado a cualquier persona que pasara por la zona en ese momento», ha explicado el periodista, que presenta el popular programa de investigación ‘Report’ en la televisión pública. Por el momento se desconoce el motivo o la autoría de los hechos.

Sin embargo, tras la intervención de los bomberos, la división de operaciones especiales de la policía y los fiscales Antimafia de Roma investigan el caso, quienes barajan el delito de daños con agravante de método mafioso, según avanzan los medios.

El periodista ha asegurado que en el pasado ya había recibido «mensajes» amenazantes, como cuando el año pasado encontró en la puerta de su casa varias balas.

Un periodista italiano denuncia amenazas tras la explosión de su coche. Imagen vía redes sociales de Sigfrido Ranucci

Italia, el peor país de Europa para ejercer el periodismo

El suceso ha suscitado la inmediata condena del Gobierno italiano y de su primera ministra, Giorgia Meloni, quien ha expresado en un comunicado su solidaridad al presentador y su «más firme condena por este grave acto intimidatorio que ha padecido». «La libertad y la independencia de la información son valores irrenunciables de nuestras democracias y seguiremos defendiéndolas», ha avisado la mandataria.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, tachó estos hechos en la red social X de «gravísimos, viles e inaceptables» por «no afectar solo a un periodista sino a la libertad de informar y de expresión».

En la clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2025 Italia ha caído al puesto 49 de la tabla, tres puestos respecto al año anterior, situándose como el peor país para el ejercicio del periodismo en la Europa occidental.