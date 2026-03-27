Fallece Segundo Almeida, voz histórica de la UD Las Palmas

El periodista deportivo, Segundo Almeida, que retransmitió más de mil partidos del club, muere a los 92 años dejando un legado clave en la radio canaria
El periodista deportivo Segundo Almeida, estrechamente vinculado a la UD Las Palmas desde sus inicios, ha fallecido a los 92 años, según comunicó el propio club.
Considerado una de las voces más emblemáticas del fútbol canario, retransmitió más de mil partidos a lo largo de casi cinco décadas de trayectoria.
Durante su carrera narró algunos de los momentos más destacados del equipo, desde sus participaciones europeas hasta etapas en Primera División y la Copa del Rey.
Una de las voces más emblemáticas
Incluso en los periodos más difíciles, como el descenso a Segunda División B, continuó ligado al club y participó en iniciativas clave como el maratón radiofónico que contribuyó a su transformación en Sociedad Anónima Deportiva en 1992.
Retirado en 2003, Almeida deja una huella imborrable entre varias generaciones de aficionados. Tras conocerse su fallecimiento, numerosas figuras del deporte y del periodismo han expresado su pesar, entre ellas el actual entrenador del equipo, Luis García, quien tuvo un recuerdo especial para la familia del comunicador.