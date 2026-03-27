El periodista deportivo, Segundo Almeida, que retransmitió más de mil partidos del club, muere a los 92 años dejando un legado clave en la radio canaria

Fallece Segundo Almeida, voz histórica de la UD Las Palmas. UD Las Palmas

El periodista deportivo Segundo Almeida, estrechamente vinculado a la UD Las Palmas desde sus inicios, ha fallecido a los 92 años, según comunicó el propio club.

Considerado una de las voces más emblemáticas del fútbol canario, retransmitió más de mil partidos a lo largo de casi cinco décadas de trayectoria.

Durante su carrera narró algunos de los momentos más destacados del equipo, desde sus participaciones europeas hasta etapas en Primera División y la Copa del Rey.

Una de las voces más emblemáticas

Incluso en los periodos más difíciles, como el descenso a Segunda División B, continuó ligado al club y participó en iniciativas clave como el maratón radiofónico que contribuyó a su transformación en Sociedad Anónima Deportiva en 1992.

Retirado en 2003, Almeida deja una huella imborrable entre varias generaciones de aficionados. Tras conocerse su fallecimiento, numerosas figuras del deporte y del periodismo han expresado su pesar, entre ellas el actual entrenador del equipo, Luis García, quien tuvo un recuerdo especial para la familia del comunicador.