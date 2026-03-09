El coche cayó sobre el jardín de una vivienda deshabitada en Santa Úrsula y uno de los ocupantes fue trasladado al hospital

Dos heridos leves tras salirse un coche de la vía en Santa Úrsula

Dos personas resultaron heridas de carácter leve este lunes después de que el coche en el que viajaban se saliera de la vía y terminara en el jardín de una vivienda en Santa Úrsula.

El accidente ocurrió sobre las 12:40 horas, al parecer por un descuido del conductor. Tanto la vivienda afectada como el domicilio colindante se encontraban vacíos en ese momento.

Se investiga la causa del incidente

Los servicios sanitarios que se desplazaron al lugar prestaron asistencia inmediata a los ocupantes del vehículo. Uno de ellos fue trasladado al hospital Bellevue para un control más exhaustivo. El otro afectado recibió atención en el lugar y no necesitó traslado.

La Guardia Civil y los equipos de emergencias colaboraron en la regulación del tráfico y en asegurar la zona. Se investiga ahora la causa exacta del accidente. La vía afectada ya ha sido restablecida a la normalidad