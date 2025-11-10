La edición de Exposaldo de este año aumentó un 16% el número de visitantes con respecto al año anterior

La feria ‘Exposaldo’ bate récord con la visita de 45.000 personas este pasado fin de semana. Fotografía: EP

Este pasado fin de semana, un total de 45.000 personas visitaron la Feria Exposaldo 2025, estableciendo así un récord de asistencia. El Recinto Ferial de Tenerife ha acogido nuevamente la celebración de un evento que ha congregado a 150 empresas y 180 stands.

Manuel Fernández, consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, se mostró “muy satisfecho con los niveles de participación de la ciudadanía en esta feria». Fernández señaló que «hemos incrementado un 16% el número de visitantes respecto al año pasado», por lo que Exposaldo «se consolida como la feria de referencia para el comercio en Canarias».

El consejero ha puesto en valor el «importante trabajo que realizan los empresarios y comerciantes participantes en este evento, que contribuye de forma significativa a mejorar el prestigio de la feria en el ámbito regional». Fernández ha añadido que «esta circunstancia es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre la administración pública y el sector privado da como resultado un modelo de éxito de organización y resultados».

Manuel Fernández ha defendido que con Exposaldo «materializamos uno de los objetivos que nos marcamos para este mandato, como es la promoción y el apoyo al comercio local«. El consejero destacó que el comercio local es la «base de nuestro tejido productivo, principal generador de empleo en Tenerife».