El catedrático, investigador y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGC) Rafael Robaina se ha incorporado a Municipalistas Primero Canarias

Rafael Robaina se ha incorporado a Municipalistas Primero Canarias desde la asamblea local de Las Palmas de Gran Canaria. Robaina se une a al partido con el objetivo de ofrecer su bagaje personal y profesional parta el impulso de esta organización política.

Imagen extraída de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El exrector ha defendido que el tiempo ha demostrado que la organización de Canarias es mejor, desde lo más cercano, que son los municipios, a los cabildos y de los cabildos al Gobierno de Canarias. Considera que es el mejor modelo de organización para el futuro de Canarias.

Objetivo en la política

El exrector ha explicado que su incursión en la política tiene como fin «ayudar, aportar e ilusionar a la ciudadanía, para que sepa que no todo está dicho o hecho, sino que el futuro está por construir».

«Hay gente que viene con ideas frescas y sus propuestas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en el conjunto del archipiélago», ha concluido.

Asamblea constituyente

La organización local de Las Palmas de Gran Canaria, a la que se une Rafael Robaina, celebra este jueves su asamblea constituyente, tras el congreso fundacional del partido, celebrado el pasado mes de octubre.

Un centenar de militantes municipalistas están llamados a constituir formalmente la asamblea capitalina, así como a elegir el comité electoral que habrá de organizar el proceso de designación del consejo y la ejecutiva local.