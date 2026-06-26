Fallece un hombre de 87 años tras quedar atrapado bajo un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento al llegar hasta el lugar del suceso

Un hombre de 87 años falleció este viernes tras quedar atrapado bajo un vehículo cuando intentaba detenerlo en la avenida Parque Central, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el 112.

Tres heridos moderados tras colisionar dos vehículos en Garachico / 112 Canarias

El suceso se produjo en torno a las 10:59 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando de que una persona había quedado atrapada bajo un coche en la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada, además de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional.

Posteriormente, los bomberos han liberado al afectado de los bajos del vehículo para que el personal sanitario pudiera atenderlo, que únicamente ha podido confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso y ha instruido las diligencias correspondientes.