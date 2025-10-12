El accidente, ocurrido el sábado por la noche en La Palma, movilizó a los servicios de emergencia sin que pudieran salvar la vida del conductor

Un motorista perdió la vida tras una colisión con un automóvil en la carretera que conduce al Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 informó del siniestro este domingo.

Imagen de archivo

El accidente se registró a las 20:43 horas del sábado, cuando una llamada alertó de que un motorista necesitaba asistencia urgente después del impacto con otro vehículo.

Los efectivos trasladados al Puerto de Tazacorte no pudieron reanimar al motorista accidentado

El Servicio de Urgencias Canario desplazó dos ambulancias hasta el lugar del suceso. Al llegar, los sanitarios evaluaron al afectado, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, la Guardia Civil acudió a la zona para realizar el atestado correspondiente y regular el tráfico en el tramo afectado mientras se retiraban los vehículos implicados.