La mujer quedó atrapada bajo en tranvía, que ha suspendido el servicio, así como el servicio de guaguas de Titsa que pasa por esa zona de la ciudad

Una mujer, de unos 20 años, ha fallecido en la mañana de este martes tras ser atropellada por el tranvía en la calle Poggi Borsotto, en la Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife. El suceso se produjo hacia las 10.15 horas, han indicado las fuentes del 1-1-2 Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Consorcio de Bomberos, quienes trabajan en la complicada labor de levantar la unidad del tranvía para poder llevar a cabo la extracción.

También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, así como dos ambulancias, una básica y otra medicalizada, del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El servicio de tranvía permanece suspendido en la zona mientras se desarrollan las tareas de emergencia. Asimismo, el tráfico se ha cortado en las inmediaciones para facilitar las maniobras, lo que también está afectando a varias líneas de guaguas de Titsa que circulan por ese punto de la ciudad.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y buscar rutas alternativas mientras se restablece la normalidad en el servicio de transporte público.