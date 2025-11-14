El CD Tenerife lamenta en un comunicado el fallecimiento del exentrenador blanquiazul entre 1989 y 1991, Xabier Azkargorta

Fallece Xabier Azkargorta, exentrenador del CD Tenerife / CD Tenerife

El CD Tenerife ha lamentado en un comunicado el fallecimiento este viernes de Xabier Azkargorta, a los 72 años de edad, entrenador del equipo blanquiazul durante dos temporadas, entre 1989 y 1991.

El técnico vasco dirigió al conjunto blanquiazul en la histórica promoción de permanencia en Primera División ante el Deportivo de La Coruña, que se resolvió en el estadio de Riazor con victoria isleña por 0-1, con un gol de Eduardo Ramos.

En total, Azkargorta entrenó durante 41 partidos al Tenerife en la máxima categoría del fútbol español.

El club blanquiazul guardará un minuto de silencio en los prolegómenos del partido de este sábado ante el Celta Fortuna, de la duodécima jornada del grupo 1 de Primera Federación RFEF, que se disputará desde las 20.00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y los jugadores locales portarán crespones negros en señal de luto.