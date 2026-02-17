El santo pontífice visitará el archipiélago a mediados de junio

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, confirmó este martes las fechas de la visita del Papa León XIV a Canarias. Según el obispo catalán, el santo pontífice comenzará su ruta por las islas el próximo 11 de junio en Gran Canaria.

Las fechas para la visita del Papa a Canarias ya se han confirmado. EFE

Al día siguiente, el obispo de Roma visitará la isla de Tenerife para proseguir su viaje con el deseo de conocer de cerca la situación en Canarias y la crisis migratoria que afecta al archipiélago.

El Vaticano aún no ha hecho oficial el viaje por España del santo pontífice que, además de su visita por Canarias, tendría otros destinos previos en su estancia en el país como son las ciudades de Madrid y Barcelona.

La conexión del Papa León XIV con el archipiélago es realmente cercana al confirmarse que varios antepasados suyos eran de origen canario. El obispo de Roma también ha hecho público con anterioridad su deseo de visitar las islas.