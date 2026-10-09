El PP confirma su participación en tres cara a cara electorales y condiciona las entrevistas en RTVE a que sean de producción propia

Feijóo acepta un cara a cara con Sánchez el 16 de noviembre. EFE

El Partido Popular ha aceptado participar en tres debates con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, entre ellos un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez previsto para el 16 de noviembre, a propuesta de Mediaset.

La fecha coincide con el primer lunes de la campaña electoral, como ocurrió en los comicios de 2023.

La formación también acudirá al debate entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional, propuesto por Atresmedia, y plantea que se celebre el 26 de noviembre, cerca de la jornada electoral.

Posible debate el 26 de noviembre

Además, ha confirmado su disposición a participar en el debate entre portavoces parlamentarios organizado por RTVE, previsto para el 23 de noviembre.

En cuanto a las entrevistas en los medios públicos, el PP ha señalado que Feijóo acudirá a las de RTVE si se realizan en espacios de producción propia y no a través de una productora externa.

La formación cuestiona la dirección de la corporación, aunque destaca la labor de sus profesionales. El secretario general del partido y director de campaña, Miguel Tellado, trasladó esta postura a los grupos de comunicación mediante una carta.