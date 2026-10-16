Feijóo exige desplegar la Armada tras una nueva incursión de una patrullera marroquí en aguas de Ceuta

El líder del PP reclama explicaciones al Gobierno y medidas diplomáticas después de que ABC informara de que una embarcación de Marruecos permaneció durante siete horas en aguas españolas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta tras conocerse una nueva incursión de una patrullera marroquí en aguas españolas. Según ha adelantado el diario ABC, la embarcación permaneció durante al menos siete horas frente a la costa de la ciudad autónoma durante la jornada del jueves.

El líder de la oposición ha reaccionado a esta información a través de su cuenta en la red social X. Feijóo considera que las sucesivas entradas de embarcaciones marroquíes en aguas españolas no constituyen incidentes aislados y reclama al Ejecutivo una respuesta inmediata.

Una patrullera marroquí permanece siete horas en aguas españolas

Según la información publicada por ABC, la Guardia Civil detectó la presencia de una patrullera marroquí alrededor de las 9:30 horas del jueves en la bahía sur de Ceuta. Los agentes que vigilaban la costa alertaron a sus superiores y siguieron los movimientos de la embarcación desde tierra.

La patrullera permaneció durante buena parte de la jornada en la zona y modificó su posición en varias ocasiones. Alrededor de las 14:00 horas se alejó parcialmente de la costa, aunque continuó en aguas que el diario identifica como españolas.

Pasadas las 16:00 horas, una patrullera de la Guardia Civil salió al encuentro de la embarcación marroquí, según el mismo medio. Sin embargo, esta regresó hacia aguas de Marruecos antes de que ambos barcos llegaran a encontrarse.

Por el momento, se desconoce el motivo de la presencia de la patrullera en la zona. Tampoco consta una explicación oficial de las autoridades marroquíes sobre este nuevo episodio.

Feijóo reclama medidas diplomáticas y militares

Tras conocer estos hechos, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de restar importancia a las incursiones marroquíes. El presidente del PP ha asegurado que «varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme».

En su publicación en X, Feijóo plantea cinco medidas. En primer lugar, exige desplegar a la Armada en la zona para garantizar la defensa de las aguas españolas. También reclama convocar a la embajadora de Marruecos en España, llamar a consultas al embajador español en Rabat y pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel.

El dirigente popular considera, además, que el Ejecutivo debe informar inmediatamente a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en las aguas de Ceuta. Feijóo concluye su mensaje con una declaración: «España no se vende. España se defiende».

Una nueva incursión tras la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

El incidente se habría producido un día después de que los Reyes finalizaran su visita oficial a Ceuta y Melilla, en un contexto de tensión entre España y Marruecos por los acontecimientos registrados durante los últimos meses.

La nueva información se conoce después de que El País revelara que varios buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Entre las embarcaciones figuraban una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos.

Aquellos movimientos provocaron una situación de tensión entre las fuerzas navales de ambos países. El Gobierno español reconoció la existencia de los incidentes, aunque desde la Moncloa se presentó lo ocurrido como un «hecho puntual».