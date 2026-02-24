Feria del Carnaval de Santa Cruz extiende apertura

Precios especiales y nuevas atracciones animarán los últimos días de la fiesta en la Feria del Carnaval
La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife prolongará su actividad hasta el domingo 1 de marzo, ofreciendo horarios ampliados y tarifas reducidas. Durante el último fin de semana, los precios de las atracciones se situarán en 1,50 euros para los niños y 2,50 euros para los adultos, mientras que los puestos de comida también aplicarán descuentos especiales.
Esta edición destaca por la incorporación de 82 instalaciones, incluyendo dos montañas rusas (el Ratón Vacilón y el estreno en Canarias del Jet Star), además de atracciones como el Experience, la Space Roller, la noria gigante o la barca vikinga.
Además, la combinación de novedades de gran formato y clásicos del ferial busca ofrecer un entretenimiento variado y económico para toda la familia.
Los horarios se ajustan según el día: de lunes a jueves, de 17:00 a 22:30 horas; viernes y sábado, de 17:00 a 23:30; y el domingo, de 16:30 a 22:30 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de los últimos días de la feria con todas las facilidades.