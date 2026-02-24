Precios especiales y nuevas atracciones animarán los últimos días de la fiesta en la Feria del Carnaval

Feria del Carnaval de Santa Cruz extiende apertura. Europa Press

La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife prolongará su actividad hasta el domingo 1 de marzo, ofreciendo horarios ampliados y tarifas reducidas. Durante el último fin de semana, los precios de las atracciones se situarán en 1,50 euros para los niños y 2,50 euros para los adultos, mientras que los puestos de comida también aplicarán descuentos especiales.

Esta edición destaca por la incorporación de 82 instalaciones, incluyendo dos montañas rusas (el Ratón Vacilón y el estreno en Canarias del Jet Star), además de atracciones como el Experience, la Space Roller, la noria gigante o la barca vikinga.

Los horarios se ajustan según el día

Además, la combinación de novedades de gran formato y clásicos del ferial busca ofrecer un entretenimiento variado y económico para toda la familia.

Los horarios se ajustan según el día: de lunes a jueves, de 17:00 a 22:30 horas; viernes y sábado, de 17:00 a 23:30; y el domingo, de 16:30 a 22:30 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de los últimos días de la feria con todas las facilidades.