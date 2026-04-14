La vigesimoquinta edición del festival reúne diez largos y quince cortos en una edición marcada por la identidad y la pertenencia

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá en su sección oficial diez largometrajes y quince cortometrajes que giran, en distintos registros, en torno a la identidad, los vínculos familiares, el arraigo y la búsqueda de comunidad. La programación suma estrenos nacionales, un estreno internacional absoluto y otro europeo, y reúne títulos que ya circularon por algunos de los principales certámenes del mundo.

Fotograma de ‘Remake’, de Ross McElwee

Una selección de autor

Los largometrajes llegan a la capital grancanaria tras su paso por festivales como Berlín, Cannes, Sundance, Venecia o Toronto, y proceden de países y coproducciones tan diversas como India, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Lituania, República Checa, México, Macedonia o Serbia. El catálogo los agrupa bajo la idea de “Como en un espejo”, porque sus historias miran de frente a la identidad, la familia y el sentido de pertenencia.

Entre los títulos figuran Songs of the Forgotten Trees, de Anuparna Roy; Lucky Lu, de Lloyd Lee Choi; Remake, de Ross McElwee; How to Divorce During the War, de Andrius Blaževičius; Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda; y Bosque arriba en la montaña, de Sofía Bordenave. También compiten Trial of Hein, 17, Nina Roza e If I Go will They Miss me if I Go, en una selección que combina drama íntimo, mirada política y retrato generacional.

Cortos inéditos

La sección de cortometrajes presenta 15 obras inéditas en España, con 13 estrenos nacionales, un estreno mundial y uno europeo. Los títulos exploran desde la maternidad, la guerra y el duelo hasta la presión de las redes sociales, la inteligencia artificial o la violencia institucional, siempre con una mirada experimental y abierta al riesgo formal.

Entre los cortos seleccionados están Prelude, Gone People, Heartbeat, We Were Here, Samba Infinito, Earworm, Wassupkaylee, Ofélia, Citizen-Inmate, Hyena, Honey, My Love, So Sweet, Scraps, It Lives Under the Snow, Pobre de mí y Chuuraa. La organización subraya además que varias de estas obras pasaron ya por festivales de referencia y que dos nacieron de colaboraciones entre productoras de distintos países.

Entradas y acceso

El público podrá comprar entradas a partir del 20 de abril en los canales habituales de Cine Yelmo Las Arenas, con precios entre 4,50 euros por sesión individual y 12 euros por un bono de cuatro películas. Las invitaciones para los actos del Auditorio Alfredo Kraus, las Jornadas del Oficio Cinematográfico y la inauguración del 23 de abril también saldrán ese día, aunque de forma gratuita, a través de la plataforma y la taquilla de la Fundación Auditorio y Teatro.

Como gesto especial por tratarse de una edición conmemorativa, el festival ofrecerá acceso gratuito a los jóvenes nacidos en 2000 y 2001, es decir, a quienes tienen o cumplen 25 años. La recogida de entradas se hará solo en la taquilla física del cine y requerirá la presentación de un documento oficial para comprobar el año de nacimiento.

La edición incorpora además varias citas en el Auditorio Alfredo Kraus centradas en la dirección y la interpretación en España. Entre los protagonistas figuran Oliver Laxe, Javier Cámara, Laia Costa, Asier Etxeandia, Alberto Rodríguez y Albert Serra, nombres que refuerzan el peso del festival como punto de encuentro entre público y oficio cinematográfico.