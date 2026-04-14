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El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria celebra su edición número 25

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La vigesimoquinta edición del festival reúne diez largos y quince cortos en una edición marcada por la identidad y la pertenencia

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá en su sección oficial diez largometrajes y quince cortometrajes que giran, en distintos registros, en torno a la identidad, los vínculos familiares, el arraigo y la búsqueda de comunidad. La programación suma estrenos nacionales, un estreno internacional absoluto y otro europeo, y reúne títulos que ya circularon por algunos de los principales certámenes del mundo.

Fotograma de 'Remake', de Ross McElwee
Fotograma de ‘Remake’, de Ross McElwee

Una selección de autor

Los largometrajes llegan a la capital grancanaria tras su paso por festivales como Berlín, Cannes, Sundance, Venecia o Toronto, y proceden de países y coproducciones tan diversas como India, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Lituania, República Checa, México, Macedonia o Serbia. El catálogo los agrupa bajo la idea de “Como en un espejo”, porque sus historias miran de frente a la identidad, la familia y el sentido de pertenencia.

Entre los títulos figuran Songs of the Forgotten Trees, de Anuparna Roy; Lucky Lu, de Lloyd Lee Choi; Remake, de Ross McElwee; How to Divorce During the War, de Andrius Blaževičius; Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda; y Bosque arriba en la montaña, de Sofía Bordenave. También compiten Trial of Hein, 17, Nina Roza e If I Go will They Miss me if I Go, en una selección que combina drama íntimo, mirada política y retrato generacional.

Cortos inéditos

La sección de cortometrajes presenta 15 obras inéditas en España, con 13 estrenos nacionales, un estreno mundial y uno europeo. Los títulos exploran desde la maternidad, la guerra y el duelo hasta la presión de las redes sociales, la inteligencia artificial o la violencia institucional, siempre con una mirada experimental y abierta al riesgo formal.

Entre los cortos seleccionados están Prelude, Gone People, Heartbeat, We Were Here, Samba Infinito, Earworm, Wassupkaylee, Ofélia, Citizen-Inmate, Hyena, Honey, My Love, So Sweet, Scraps, It Lives Under the Snow, Pobre de mí y Chuuraa. La organización subraya además que varias de estas obras pasaron ya por festivales de referencia y que dos nacieron de colaboraciones entre productoras de distintos países.

Entradas y acceso

El público podrá comprar entradas a partir del 20 de abril en los canales habituales de Cine Yelmo Las Arenas, con precios entre 4,50 euros por sesión individual y 12 euros por un bono de cuatro películas. Las invitaciones para los actos del Auditorio Alfredo Kraus, las Jornadas del Oficio Cinematográfico y la inauguración del 23 de abril también saldrán ese día, aunque de forma gratuita, a través de la plataforma y la taquilla de la Fundación Auditorio y Teatro.

Como gesto especial por tratarse de una edición conmemorativa, el festival ofrecerá acceso gratuito a los jóvenes nacidos en 2000 y 2001, es decir, a quienes tienen o cumplen 25 años. La recogida de entradas se hará solo en la taquilla física del cine y requerirá la presentación de un documento oficial para comprobar el año de nacimiento.

La edición incorpora además varias citas en el Auditorio Alfredo Kraus centradas en la dirección y la interpretación en España. Entre los protagonistas figuran Oliver Laxe, Javier Cámara, Laia Costa, Asier Etxeandia, Alberto Rodríguez y Albert Serra, nombres que refuerzan el peso del festival como punto de encuentro entre público y oficio cinematográfico.

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