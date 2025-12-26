Lo más destacado del Festival de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias ultima los preparativos para una nueva edición que ofrecerá más de 60 conciertos distribuidos en todas las islas

La 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias ofrece en 2026 más de 60 conciertos en todo el archipiélago. Los abonos ya están a la venta y como avance de la programación cabe destacar producciones tan atractivas como la Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera, o la Mahler Chamber con la pianista china Yuja Wang. Serán del 8 de enero al 7 de febrero.

La pianista china Yuja Wang actuará en el Festival Internacional de Música de Canarias

Yuja Wang

La pianista Yuja Wang empezó a tocar el instrumento con apenas 6 años. Hoy, a sus 38, Wan es una de las grandes figuras de la escena clásica actual, y uno de los plato fuertes de esta nueva edición del Festival Internacional de Música de Canarias.

Lo hará con la Mahler Chamber Orchestra, en la que será su tercera vez en ocho años en el festival. Otro formación a destacar es la Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera, de Múnich, bajo la dirección de Paavo Järvi. También la Sinfónica de Bamberg con la chelista argentina Sol Gabetta y la batuta de Jakub Hrusa.

Las dos grandes orquestas canarias también renuevan su compromiso con el FIMC. A la Filarmónica de Gran Canaria, con Karel Mark Chichón, le acompañará la cantaora Estrella Morente, mientras que la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, comparecerá ante el público con el violinista ruso Vadim Repin.‍

Más ofertas

En los conciertos de abono figura también el homenaje a Manuel de Falla con la Orquesta y Coro de la Radio Televisión Española, en lo que será la inauguración de esta 42º edición, bajo la batuta de Christoph König y con la participación de artistas canarios como el pianista Iván Martín o la soprano Raquel Lojendio, entre otros. A ello se suma la Sinfónica de la SWR (Radio Stuttgart), dirigida por François-Xavier Roth; y la Filarmónica de Montecarlo, con la batuta de Kazuki Yamada y Martin Helmchen al piano. Asimismo, en esta edición el público podrá disfrutar de nuevo de la excelencia pianística de Arcadi Volodos.

Además de los conciertos de abono en Tenerife y Gran Canaria, se repetirá la experiencia de abono en otras islas del archipiélago, dado el gran respaldo que tuvo este sistema en su implantación por primera vez el pasado año. Habrá, además, otros conciertos extraordinarios y de cámara, a lo que se sumará la programación En Paralelo, para configurar más de sesenta conciertos.

‍En total, más de 60 conciertos distribuidos por las ocho islas, en una cita que celebra ya su 42 edición, superando ya los 1.000 abonados.