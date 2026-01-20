Olga Cerpa y Mestisay comparten escenario con el coro búlgaro Vanya Moneva y músicos isleños en Gran Canaria y Tenerife con el concierto `Canarii´

El Festival de Música de Canarias, a través de su sección En Paralelo, ofrece esta semana la versión en concierto de Canarii, el espectáculo de Olga Cerpa y Mestisay que propone un viaje musical y emocional a la identidad de las islas.

Además, las funciones tendrán lugar mañana, miércoles 21, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves 22 en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife.

En el escenario se reunirán Olga Cerpa, el prestigioso coro de voces búlgaras Vanya Moneva y un reconocido grupo de músicos canarios que ya participaron en el estreno de la obra.

Generación y tradición

‘Canarii’ llega al Festival de Música de Canarias en una versión especial en concierto. Gobierno de Canarias

Además, Entre ellos destacan Teddy Bautista y el timplista Hirahi Afonso, en un diálogo sonoro que une generaciones y tradiciones para construir un relato musical mestizo y contemporáneo.

En resumen, está concebido originalmente como una producción audiovisual y de ballet contemporáneo, Canarii se presenta ahora en formato concierto para resaltar la fuerza de su partitura, inspirada en paisajes y elementos simbólicos del archipiélago como el mar, el alisio o el malpaís. Una propuesta singular que invita al público a redescubrir Canarias a través de la música.