La 42 edición del Festival de Música de Canarias arranca con dos conciertos en Gran Canaria y Tenerife de homenaje al compositor Manuel de Falla cargo de la Orquesta y Coro Radiotelevisión Española

La Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española (RTVE) serán los encargados de abrir la 42 edición del Festival de Música de Canarias con dos conciertos en Gran Canaria y Tenerife de homenaje al compositor Manuel de Falla (1876-1946), en la conmemoración de los 150 años de su nacimiento.

El Festival Internacional de Canarias, cita de referencia en la temporada de música clásica en España, abre el telón este jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife, con el maestro Christoph König al frente de la interpretación de dos de las obras más celebradas de Falla, ‘Noches en los jardines de España’ y ‘La vida breve’.

Los conciertos inaugurales tendrán lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y el viernes 9 en el Auditorio de Tenerife, ambos a las 19.30 horas (hora canaria).

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, con cerca de 140 intérpretes sobre el escenario y con su director titular en el podio, Christoph König, contará para la ocasión con un elenco de solistas entre los que destaca el pianista canario Iván Martín.

Cita obligada para amantes de la música

En rueda de prensa, Martín ha defendido que esta es «una cita obligada para aficionados entendidos y amantes de la música», esta vez con piezas de Falla que «siempre han protagonizado momentos muy particulares y especiales» en su carrera.

Según el pianista grancanario, Falla reúne en sus obras «la genialidad y esa capacidad extraordinaria de unir tradición europea y la música folclórica española» con la «enorme complejidad» de servir de «equilibrio entre el impresionismo y la visión europea de la música en ese momento«.

Este concierto mostrará el «amor por el flamenco y la música racial», con ese «aroma de música impresionista y ese sueño personal» del compositor gaditano que usa «un piano evocador que va mucho más allá de su momento como un adelantado a la época» en un concierto que «nunca es fácil», y donde «menos es más», ha añadido Martín.

Falla, ha expresado el músico, «es rico en detalles, incluso abruma al intérprete en matices» para lograr uno de los valores del compositor, caracterizado por «empatizar con el público».

Orquesta y Coro

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE presume de ser una de las primeras formaciones musicales de Europa ligadas a la radio y la televisión, ha señalado su director gerente, Manuel Ventero, que ha destacado su agradecimiento al Festival de Canarias por «esta acogida con tanto afecto y profesionalidad».

Falla es «uno de los grandes genios de la música clásica mundial y la composición» y en este homenaje se acercará a su «programa español diverso como España» con esa característica «representación de la Generación del 27 y la cultura del sur flamenco», ha relatado.

El coordinador artístico del Festival de Música de Canarias, Samuel Ramos, ha puesto en valor que este es «el mejor inicio» para esta edición, al conmemorar «150 años del nacimiento de uno de los compositores españoles más célebres», que fue «capaz de integrar síntesis sonoras increíbles, personalizarlas y transformarlas en un lenguaje propio». Abrir con Manuel de Falla, ha dicho, «es un lujo».

61 conciertos en ocho islas

Así lo ha valorado también el viceconsejero de Cultura de la comunidad autónoma, Horacio Umpiérrez, quien ha aplaudido la presencia de artistas canarios en este concierto, que abre una edición del festival que incluye 61 conciertos en ocho islas.

Como ha detallado, el concierto comienza con ‘Noches en los jardines de España’, una pieza impresionista para piano y orquesta que se estructura en tres movimientos con el pianista grancanario Ivan Martin en calidad de solista y la segunda parte de los conciertos traerá al escenario la fuerza dramática de ‘La vida breve’.

Entre el elenco de voces, destacan cantantes canarios como las sopranos Raquel Lojendio y María Alba Cruz, la mezzo Cristina Faus, los tenores Airam Hernández y Juan Antonio Sanabria, el barítono Fernando Campero y el bajo Rubén Amoretti. También contará con la participación de la cantaora sevillana Esperanza Fernández.

El viceconsejero ha recordado además que en esta primera semana las islas recibirán a la Sinfónica de la Radio de Baviera, una de las cinco mejores del mundo, que visita el festival con doble programa en ambos auditorios capitalinos, bajo la dirección de Paavo Järvi.