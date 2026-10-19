El Festival Eólica une música y sostenibilidad en Tenerife después de 10 años

El Eólica, en Tenerife, cerró su décima edición tras más de una década de ausencia, con dos jornadas de música electrónica, conciertos y actividades en el ITER

El Festival Internacional de Energías Renovables Eólica cerró este sábado su décima edición. Se celebró en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Granadilla de Abona. Reunió a más de 4.000 personas en dos jornadas de música, paisaje y divulgación. Después de más de una década sin celebrarse, el festival regresó a Tenerife con una propuesta que volvió a unir estos tres elementos.

Cuatro escenarios llenos de música

Los cuatro escenarios —Plastic, Crystal, Carton y Organic— se convirtieron en espacios de baile y descubrimiento. Jayda G, TSHA, Hunee, Horse Meat Disco y Sama’ Abdulhadi destacaron entre las sesiones del viernes. Ofrecieron una selección que recorrió distintos registros de la música electrónica, del house y el disco a sonidos más intensos. El sábado, Danilo Plessow —Motor City Drum Ensemble—, Âme Live, Octo Octa y WhoMadeWho mantuvieron la energía de la pista. Lo hicieron con propuestas diversas y artistas que representan distintas vertientes de la cultura de club actual.

La segunda jornada tuvo una gran acogida. En el balance del público destacaron tanto el entorno del ITER, con los aerogeneradores como telón de fondo, como la calidad de las sesiones de los artistas invitados.

Directos

Los directos de Xoel López, Funambulista y Shego ampliaron el recorrido musical de Eólica y sumaron otros sonidos a la programación. La alternancia entre sesiones y conciertos permitió al público moverse entre distintos estilos y escenarios a lo largo de las dos jornadas.

La edición contó con 68 artistas y una programación de más de 70 actividades. Junto a la música, el público pudo participar en talleres, visitas, charlas y exposiciones vinculadas a la ciencia, la innovación y las energías renovables. Cerca de un centenar de escolares del CEIP La Estrella de Arona participó el viernes por la mañana, antes de la apertura general, en talleres sobre energías renovables, ciencia y tecnología.

Sostenibilidad

La sostenibilidad formó parte del planteamiento del festival, celebrado en un recinto dedicado a la investigación en energías renovables. Entre las medidas previstas figuraban el uso de energía generada en las instalaciones del ITER, la gestión selectiva de residuos, elementos reutilizables, puntos de hidratación y guaguas gratuitas con reserva previa desde Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos.

Con su regreso, Eólica volvió a reunir música electrónica, conciertos y divulgación en el singular paisaje de los aerogeneradores del ITER. La organización agradece al público, a los artistas, a los equipos técnicos y de trabajo, a sus colaboradores y a las entidades que hicieron posible esta edición.

EÓLICA 2026 cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones; el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER); el Gobierno de Canarias; Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Granadilla de Abona; el Cabildo de Tenerife; Fred. Olsen Express; Binter; Cajasiete; Archipiélago Renting; I Love The World; la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Boluda.