Madrid ha acogido los cortometrajes en competición de esta edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote, que se desarrollará entre el 13 y el 26 de mayo

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL) presentó el martes su sección oficial en Madrid. En la sede de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) se presentaron los cortometrajes en competición.

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote presenta su sección oficial en Madrid

El director del certamen, Ismael Curbelo, presentó las principales líneas de la edición de 2026, que se desarrollará entre el 13 y el 26 de mayo, junto al coordinador técnico, Francisco García, y el de comunicación, Daniel Cabecera, con la presencia de profesionales del ámbito audiovisual, desde la distribución a la dirección, prensa, actores y actrices.

El Festival sitúa el cortometraje en el centro de su programación «apostando por obras que exploran nuevas narrativas y lenguajes audiovisuales», señala la nota.

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote presenta su sección oficial en Madrid

Las secciones oficiales a competición incluirán categorías como ficción nacional e internacional, animación, documental y cortometraje canario, ofreciendo una panorámica plural del panorama cinematográfico actual.

El Festival está organizado por Fisme Producciones, con el respaldo del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, la Lanzarote Film Commission-Canary Island Films, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife y los Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, ha destacado que «el Festival Internacional de Cine de Lanzarote sigue creciendo y proyectando la isla como un lugar de referencia para el cine, tanto por su capacidad para atraer producciones como por el talento que se genera desde aquí».