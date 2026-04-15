Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 16 de abril

Este jueves lo más significativo será el ascenso de temperaturas máximas, especialmente en la provincia oriental y Tenerife, con valores que de forma local ya podrían alcanzar y superar los 27ºC en zonas de interior y del Sur de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En el resto de islas el ascenso se notará de cara al viernes.

En el cielo no nos libraremos de las nubes, especialmente por el Norte de las islas occidentales, sin descartar todavía algunas lloviznas hasta el mediodía en las medianías del Nordeste de La Palma. Numerosas horas de sol en el resto, con algunos intervalos de nubes altas, y ligera calima que irá entrando por el Sureste del archipiélago.

Viento alisio moderado a fuerte en costas, siendo de componente Este flojo en medianías, y de componente Sur flojo en cumbres, más intenso por la tarde. Y en el mar, marejadilla en costas del Sur, marejada en el resto, y oleaje de fondo en costas abiertas al Norte y Oeste de 2 a 3,5m de altura.

Previsión isla por isla

EL HIERRO: cielos nubosos por el Norte y la capital. El tiempo más soleado por el Sur y la cumbre con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso.

LA PALMA: nubosidad baja por el Norte y Este, sin descartar unas gotas en medianías. Cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas agradables, y viento alisio en costas.

LA GOMERA: muchas nubes por el Norte y parte de la cumbre, con algunas gotas de madrugada. Por el Sur y la capital son con algunas nubes altas. Viento alisio moderado.

TENERIFE: tiempo soleado con algunas nubes altas y temperaturas agradables en zonas costeras del Sur, Este y Oeste. Por el Norte y Nordeste, nubosidad baja, sin descartar alguna llovizna a primeras horas. Temperaturas con tendencia al alza.

GRAN CANARIA: panza de burro por el Norte y la capital a menos de 900m, con más claros por la tarde. Tiempo soleado por el Sur, el Oeste y la cumbre con ligera calima. Temperaturas en ascenso, 20 – 27ºC máxima, y viento alisio moderado en costas.

FUERTEVENTURA: salvo alguna nube baja matinal, cielos despejados con ligera presencia de calima. Temperaturas más calurosas, máximas locales 27 – 28ºC en interior.

LANZAROTE: nubes bajas por el Norte y Oeste, y cielos despejados con ligera calima en el resto. Temperaturas en ascenso, máximas 21 – 27ºC, y viento alisio moderado.

LA GRACIOSA: alternancia de nubes y claros con ligera calima. Temperatura en ligero ascenso, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo con viento del Nordeste moderado.